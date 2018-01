Será el 'guía' de Silvia Pinal

TORREÓN, COAH.-

El actor Arturo Peniche habla sobre el personaje que realiza en la bioserie Silvia Pinal: Frente a ti

La serie Silvia Pinal: Frente a ti cuenta con un gran elenco de actores que encarnan a familiares, amigos y compañeros de trabajo de la diva mexicana. Uno de ellos, Arturo Peniche.

El artista dará vida a Luis Pinal, el padrastro de la madre de Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel. En el arranque de grabaciones de la bioserie, Peniche platicó con El Siglo de Torreón de su personaje y sus proyectos musicales.

"Soy don Luis Pinal. Es el hombre que de alguna manera educa, orienta, guía, fortalece e inspira a Silvia. Él, al verla cuando tenía cuatro años edad se enamora de ella y luego conoce a la mamá y se enamora también de la señora, fue entonces que él decidió hacerse cargo de las dos", comentó.

En una casa ubicada en la calle Puebla de la colonia Roma de la Ciudad de México, Arturo externó que como no hay mucha información del señor ha podido concebirlo de una manera libre.

"Casi no hay imágenes de don Luis Pinal ni tampoco mucha historia de su vida. Sabemos que era militar y por esa línea nos hemos ido. Suponemos que fue un hombre muy derecho, con valores y prueba de ello es el resultado que logró con Silvia", informó.

Arturo presumió el look que traía inspirado en su papel. Se trataba de un traje y un sombrero de la década de los cuarenta, andaba sin patillas; además expuso que bajó casi cuatro kilos de peso.

"Me gusta esta imagen, así deberíamos de andar todos ya que hoy en día los jóvenes traen los pantalones a media nalga. Pesaba 90 y ahora ando en 86, quiero bajar un poco más, a 83 más o menos", explicó.

Arturo aclaró que Silvia Pinal: Frente a ti no buscará igualar o superar la trascendencia que logró Hoy voy a cambiar (La serie de Lupita D'Alessio) ya que, "La competencia no es buena en este negocio, no es saludable".

"Los proyectos anteriores ya fueron, ahora estamos hablando de Silvia, ya pasamos lo de Lupita y la verdad es que esa bioserie me encantó, sin embargo, ahora vamos a hablar de una mujer emprendedora que se ha vuelto ejemplo para muchos mexicanos.

"Con ello no demeritó lo que ha hecho la señora D'Alessio, ya que la forma en la que ha salido adelante y la manera en que sigue de pie es admirable, y también es un ejemplo para la gente", señaló.

El actor hizo hincapié en que para que un artista tenga su bioserie necesita contar con una carrera impecable avalada por historias dignas de contar y de que sean conocidas por el público.

Sobre las películas que hizo Pinal, Peniche dijo que le encanta la que hizo al lado de Pedro Infante de nombre El inocente.

"Verlos juntos era una delicia. El trabajo de Silvia en el cine, sin duda, ha sido maravilloso. Sus personajes han trascendido enormemente", dijo.

Por otro lado, el nacido en la Ciudad de México comentó que su carrera musical no la ha dejado, pronto sacará un CD+DVD.

"Hace unos meses tuve la oportunidad de participar en una bohemia en honor a José José que tuvo lugar en el Cervantino. Fue muy emocionante porque además pudimos convivir con el 'Príncipe de la canción'", puntualizó.

5 PELÍCULAS ha filmado a lo largo de su carrera.

4 DISCOS ha grabado el actor.

41 TELENOVELAS ha hecho hasta ahora Arturo.

Personaje. El actor Arturo Peniche presumió su vestuario para la serie, el cual está inspirado en la década de los cuarenta.

