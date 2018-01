Aumentarán infraestructura ciclista

FABIOLA P. CANEDO

EL SIGLO DE TORREÓN

El Implan proyecta incrementar siete veces la infraestructura ciclista actual, en un Plan de Movilidad no Motorizada con ejes a corto, mediano y largo plazo.

Eduardo Holguín, director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan) de Torreón, dijo que se abarcará lo referente a ciclovías, banquetas y proporcionar un servicio adecuado a las personas con problemas de movilidad.

"Queremos trabajar muy seriamente en un plan muy estructurado de ciclovías, que no sean trabajos espontáneos ni ocurrencias del gobierno, sino un plan estructurado para que las ciclovías correspondan a una verdadera necesidad de la ciudadanía, que tengan ejercicios dinámicos, porque luego se construyen y no son operativas, no tienen la fluidez y la logística necesaria", expresó.

"Va a ser un proyecto a largo plazo, no se va a construir todo en este año, pero sí que quede un proyecto para, algún día, aspirar a tener una movilidad más eficiente", indicó.

De acuerdo al diagnóstico del Implan, se cuenta actualmente con nueve rutas de infraestructura ciclista, que en total son 23 kilómetros en ciclovías, sin embargo, se detectan deficiencias en señalización tanto vertical como horizontal, así como falta de mantenimiento o diferentes estados de conservación.

En la actualidad, Torreón tiene un reparto modal que abarca en un 49 por ciento al automóvil particular, 2 por ciento la bicicleta, 30 por ciento el transporte público y 19 por ciento son traslados a pie.

En el ranking de Ciclociudades, La Laguna obtuvo el lugar 7 de 30, esto en el 2015, debido a la creación del Reglamento de Movilidad, sin embargo, no ha habido más avances a partir de dicha normativa, que se vean traducidos en una mejor infraestructura para los ciclistas.

Holguín dijo que el uso del vehículo está asociado con el aumento en la contaminación del aire que, a su vez, está relacionado con un incremento de las enfermedades respiratorias, a lo que se suma el contar con un transporte deficiente, de ahí la importancia de que existan ejes de ciclovías y movilidad para los ciclistas, que se puedan combinar con otros ejes como el Metrobús.

El Plan de Movilidad No Motorizada se presentará, a más tardar, en el mes de febrero.

