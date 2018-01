'El Bronco' arremete contra el gabinete de AMLO

MONTERREY, NUEVO LEÓN.-

MONTERREY, NUEVO LEÓN







COMENTAR

Ante unas 15 mil personas, que llenaron la "Arena Monterrey", Jaime Rodríguez Calderón pidió una disculpa a los nuevoleoneses por incumplir su palabra de no "chapulinear" y lanzarse a buscar la candidatura presidencial independiente.

"El Bronco" criticó el eventual gabinete que designaría Andrés Manuel López Obrador pues afirmó que carecen de experiencia. Citó que para Hacienda propone a "un empleado que le maneja la chequera, y para seguridad a un secretario particular de un ex candidato y de un expresidente".

El acto se realizó sin el entusiasmo del cierre de campaña por la gubernatura o el que efectuó para iniciar su gobierno, a tal grado que un orador que pretendía animar a los asistentes pidiéndoles que gritaran "prohibido rendirse", exclamó que "está muy jodido", y más adelante se quejó porque nadie seguía sus arengas señalando "nomás mis tres primos".

El evento masivo marcó el inicio de la campaña de Rodríguez Calderón para tratar de conseguir el requisito de dispersión en doce estados del país, donde no ha obtenido el uno por ciento de respaldos o firmas de ciudadanos inscritos en el listado electoral, como exige la ley.

En los días previos hubo denuncias de empleados estatales que acusaron, ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, de haber sido presionados por funcionarios estatales para que acudieran a la Arena Monterrey, además de llevar a familiares, bajo amenaza de despido.

El evento inició con un performance donde un grupo de ciudadanos cargaron una estructura de madera, donde transportaron a varios niños –como si fueran emperadores–, con las cabezas cubiertas con los logotipos de los partidos políticos, al tiempo que un personaje imitó la vestimenta y lenguaje de "El Bronco" mientras arremetió verbalmente contra todos ellos.

El discurso de "El Bronco" fue vitoreado por grupos de no más de cien personas, encabezados por los aspirantes a las alcaldías de Santa Catarina, Tere Martínez, suegra del gobernador con licencia; de Guadalupe, Daniel Torres; y de Pesquería, Francisco Esquivel, mientras la mayoría permaneció indiferente en las butacas a lo largo del acto político que duró más de tres horas.

Además de "El Bronco" tomaron la palabra su hija Valentina, que le pidió no fallarle, mientras su esposa Adalina Dávalos prometió apoyarlo promoviendo su proyecto casa por casa.

Jaime Rodríguez prometió que, de ser candidato y ganar la presidencia, reducirá el IVA de 16 al 10% y bajar el impuesto a las gasolinas, eliminar a los "delegados huevones" del gobierno federal y dejar de pagar las prerrogativas a los partidos políticos parásitos.

Igualmente arengó a la gente contra las televisoras y los periódicos. "Aquí están todos ellos que han chupado el dinero del sistema, que al igual que los partidos se han ganado el rechazo de la sociedad, pero no les temo, les pido que sean conscientes del daño que le han hecho a la sociedad mexicana, y rectifiquen al igual que yo, que por 30 años fui prinosaurio", dijo.

Rodríguez Calderón admitió que su imagen está desgastada y agregó: "le quiero pedir una disculpa al pueblo de Nuevo León, yo dije que no iba a chapulinear y asumo esa responsabilidad pero voy a buscar la libertad de los mexicanos y deseo que me den permiso, quiero ir a la adversidad a generar conciencias".

Señaló que además de avión y vehículos terrestres, en su precampaña utilizará cinco caballos y dos yeguas con los que utilizará una silla, a la que adaptó con señal de Internet. Asimismo, rentará casas rodantes para prescindir de hotel lo más posible.

Fue acompañado por aspirantes a candidaturas independientes de estados como Veracruz, Oaxaca, Durango, estado de México, Guerrero, Chihuahua, Morelos, Tamaulipas, Nayarit y otros con los que realizó acuerdos para apoyarse mutuamente.

Su discurso concluyó con una oración.

Comentó sobre el problema del narcotráfico, dijo que no se trata de decir ocurrencias para ganar votos sino de enseñar a los jóvenes el daño que causan las adicciones y tratar con dureza a los que trafican.

"No puedo hablar de legalización porque he visto morir a mucha gente" y agregó que la marihuana con fines lúdicos "es algo para ricos, porque en las zonas pobres la gente mata, secuestra y extorsiona para consumir drogas".

Comentó que al contender sin Movimiento Ciudadano y Encuentro Social, que lo apoyaron por la gubernatura, será mejor porque llevará menos lastre y tendrá menos complicaciones y compromiso.

"Nosotros no somos ni seremos paleros de nadie, ustedes lo irán viendo en la campaña, no vamos a convocar a los políticos si no es que ellos voluntariamente se sumen. No haré lo que está haciendo Andrés Manuel de reciclar políticos y de anunciar un gabinete con gente que no tiene experiencia".

Afirmó que el secretario de Hacienda, que AMLO propone "es un simple empleado que le maneja la chequera; el secretario que propone para Seguridad Pública ha sido un simple secretario particular".

En su opinión el próximo secretario de Hacienda "debe ser un empresario y para resolver el problema de seguridad vamos a contratar a la mejor empresa del mundo pues no podemos irnos a las ocurrencias, o continuar con experiencias que no estén dando resultados".





"El Bronco" criticó el eventual gabinete que designaría Andrés Manuel López Obrador pues afirmó que carecen de experiencia. Citó que para Hacienda propone a "un empleado que le maneja la chequera, y para seguridad a un secretario particular de un ex candidato y de un expresidente". (EL UNIVERSAL)

Etiquetas: El Broncoelecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...