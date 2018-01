Acusan de terrorismo a supremacista en EU

LINCOLN, EU.-

Un supremacista blanco enfrenta cargos de terrorismo después de que lo acusaran de frenar la marcha de un tren de Amtrak.

Según documentos abiertos al público el miércoles por una corte federal en Lincoln, Taylor Wilson, de 26 años y de St. Charles, Missouri, está acusado de ataques terroristas y otros actos de violencia contra compañías ferroviarias y sistemas de transporte multitudinario.

Un tren California Zephyr, que se dirigía con 175 personas de California a Chicago, se detuvo a primeras horas del 22 de octubre en Oxford, Nebraska, a unos 320 kilómetros (200 millas) al suroeste de Omaha.

Wilson había ingresado en una zona restringida del tren y activó el freno de emergencia en un intento por descarrilarlo, señalaron las autoridades.

Los pasajeros permanecieron sentados en la oscuridad más de una hora después de que el tren parara de súbito, según el pasajero Bobbie Garris.

“Por la inercia nos fuimos hacia adelante en nuestros asientos, se fue la luz y todo quedó a oscuras”, afirmó Garris. “Olía a quemado y supuse que eran los frenos”, agregó.

El personal de Amtrak inspeccionó el tren y descubrió a Wilson en el asiento del maquinista, donde se comportaba en forma errática y jugaba con los controles. Un agente del condado Furnas enviado al lugar encontró a los empleados de Amtrak cuando tenían sometido a Wilson, según los documentos judiciales. Wilson portaba un revolver cargado, cartuchos adicionales y un cuchillo, señaló el agente.

No se informó que hubiera heridos a causa del incidente.

Según los documentos judiciales, el FBI tiene evidencias de las actividades de Wilson con grupos de supremacistas blancos, entre ellas una tarjeta de presentación del Movimiento Nacional Socialista en Detroit, un grupo neonazi.

Los agentes del FBI registraron en diciembre la casa de Wilson y encontraron un chaleco táctico, 15 armas de fuego, munición así como documentos y papeles relacionados con la supremacía blanca.

Wilson fue declarado apto para enfrentar juicio.

Fue arrestado el 23 de diciembre y se encuentra en detención federal.

The Associated Press dejó el viernes un mensaje a su abogado en un caso relacionado para que hiciera declaraciones sobre el particular.





