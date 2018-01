Intentan frenar libro polémico sobre Trump

WASHINGTON, EU

Los abogados del presidente de Estados Unidos Donald Trump, trataron ayer sin éxito de detener la publicación de un libro sobre su mandato. La 'bomba' se titula Fuego y Furia: dentro de la Casa Blanca de Trump y es obra de Michael Wolff, un periodista de 64 años que ha escrito para Vanity Fair, The Guardian y Hollywood Reporter.

El abogado de Trump, Charles Harder pidió al autor del libro y a su editorial que "desistan de cualquier publicación, revelación o diseminación" de la obra, por considerar que contiene múltiples declaraciones difamatorias sobre el presidente y su familia.

"Estamos investigando numerosos comentarios falsos y sin base que ha hecho usted sobre el señor Trump", informó el abogado al autor.

Sin embargo, lejos de amedrentarse, la editorial responsable del libro, Henry Holt & Company, anunció que permitirá que varios mayoristas comiencen a venderlo este viernes, en lugar del próximo 9 de enero, la fecha que estaba prevista, debido a la "demanda sin precedentes" que ha suscitado la obra.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, no quiso aclarar si el equipo legal del presidente planeaba demandar al autor del libro o a la editorial, y dijo que esperaba que la obra no se publicara. "Este libro es una completa fantasía, lleno de cotilleo propio de los tabloides" y de "alegaciones falsas y fraudulentas".

El libro está basado en entrevistas con altos funcionarios de la Casa Blanca, asegura que el objetivo de Trump no era llegar a ser presidente e imponerse a la candidata demócrata Hillary Clinton, sino potenciar su marca; y detalla el caos en el Ala Oeste durante los primeros meses de Gobierno del mandatario. Además de una incendiaria descripción del asombro de Trump al ganar las elecciones.

Imagen. El libro refuerza la imagen de un presidente que tiende al caos y gobierna por impulsos. (ESPECIAL)

