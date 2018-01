Furch va por más goles

TORREÓN, COAH.-

Quiere romper su marca de tantos por torneo

El artillero argentino de Santos Laguna, Julio Furch, busca su mejor cuota goleadora en la Liga MX, la cual buscará tener en el Clausura 2018.

El espigado delantero albiverde cree que con la propuesta futbolística del técnico Robert Dante Siboldi, superará la barrera de la casi decena de goles (9), conseguidos con los Tiburones Rojos del Veracruz en el Clausura 2015 y con los Guerreros en el Apertura 2017.

"Se me ha ido dando (goles) y este torneo buscaré lo mismo, fue una buena marca de goles y espero poderla superar. Hay que superar lo hecho y lo máximo que he logrado en México son nueve goles así que espero superar eso".

Dejó en claro, que siempre prioriza los objetivos en lo grupal, pero los goles del torneo pasado le han servido para estar un poco más tranquilo, sin tener esa presión de marcar todos los partidos.

"La idea que propone me gusta, quizá es más de ver al rival y en base a eso, armar el equipo, es bueno eso y también tener la pelota, crear las jugadas y tener situaciones de gol" expresó al finalizar la fría práctica de ayer en el TSM, donde los laguneros se alistan para recibir el próximo domingo a los Lobos BUAP, en el arranca del campeonato mexicano.

Furch agregó que el estratega también se enfoca en el recorrido de la defensa, además de ser más contundentes arriba, donde hicieron falta goles en los pasados torneos, por lo que todos sus compañeros están tomando con beneplácito el accionar en la cancha.

Tras recuperarse de una tendinitis sufrida en la rodilla derecha, que lo alejó 5 días de los trabajos de pretemporada, perdiéndose también un par de encuentros amistosos, confesó que Siboldi le pidió cuestiones específicas en la cancha.

"Que esté dentro del área y no salga tanto a las bandas, siempre priorizo los objetivos en lo grupal, los goles sirven para tener tranquilidad, se me ha ido dando, estamos con ganas de arrancar este torneo, tenemos ganas de tomar revancha, se ha formado equipo con más experiencia y recorrido en la liga, con ilusiones renovadas".

Para el sudamericano es importante arrancar en casa el campeonato, ya que es un plus que deben aprovechar al máximo y obtener los tres puntos en disputa.

"Quedamos a deber el torneo pasado, pero en el primero que jugué fuimos invencibles, la primera fecha es para ganarla y luego acomodar cosas" además de reconocer, que hasta el miércoles, no había tenido contacto con el refuerzo chileno, Cris Robert Martínez "no lo conozco ni he hablado con él, es una variante que podemos tener arriba y puede ayudar".

El primer rival de los verdiblancos en la campaña serán los Lobos BUAP, escuadra a la que Furch catalogó de complicada, a pesar de que se volvió irregular el torneo pasado en algunas fechas, ganando de local y cayendo de visita.

"Han tenido recambio de jugadores pero siempre con la misma formación, hay que tener cuidado y precaución con sus delanteros, aunque por su forma de jugar podemos hacerles daño".

En lo que fue la primera pretemporada de Siboldi al mando del primer equipo, Julio aceptó que se entrenó un poco distinto, donde el tiempo de duración de los cotejos amistosos fue menor.

"Antes, había duelos de 90 y 180 minutos, ahora se trabajó más en lo táctico y también en la fuerza. De la lesión, ya me sentí mejor y esta semana estoy al cien por ciento".

Aunque no es desconocida la labor de aguantar la pelota y sacrificarse un poco en el ataque, algo que hizo desde que empezó en Argentina, espera que pueda aprovechar las oportunidades de gol, debido a que ya cuenta con más compañeros que lo puedan asistir para generar goles.

"El técnico tiene las variantes para ir formando como él quiera, se jugará por fuera y otros lo harán por dentro, pero se buscan las mejores opciones para hacer daño".

La Liga MX dio a conocer las designaciones arbitrales para la jornada inaugural del Clausura 2018, donde los Guerreros recibirán el próximo domingo en el Estadio Corona a los Lobos BUAP.

Para el choque que comenzará a las 18:00 horas entre laguneros y poblanos, el silbante será Luis Enrique Santander Aguirre, quien será asistido en las bandas por Christian Kiabek Espinosa Zavala y César Cerritos García.

Por lo que respecta al cuarto árbitro, la función recaerá en el capitalino Arturo Cruz Hurtado.

Esta tarde-noche en el interior del Estadio Corona, se realizará la presentación del plantel y refuerzos de Santos Laguna a los medios de comunicación, rumbo al Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Será en punto de las 19:00 horas, cuando inicie el acto protocolario en el Bar Corona Ocho Tres-TSM a horas de iniciar la campaña, la cual será la última de la firma deportiva alemana que actualmente viste a los Guerreros.

Por lo pronto, en las adecuaciones que sufre en estos días la casa de Santos Laguna, es que ya se retira la estructura metálica del lado de la portería Sur, con el logotipo de la pasada administración municipal de Torreón, que estaba ubicada a un costado de las estrellas (títulos) conseguidas por el equipo, así como su respectivo técnico y directivo.

9 GOLES es el máximo de tantos que ha anotado Julio Furch en un torneo corto (dos veces)

