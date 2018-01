Steve Bannon perdió la cabeza: Trump

WASHINGTON, EU

Steve Bannon, exmano derecha de Donald Trump, traspasó una línea roja al criticar a un miembro de la familia Trump y la venganza del presidente fue contundente y mordaz, con tintes de humillación y denigración.

"Steve Bannon no tiene nada que ver conmigo o con mi presidencia. Cuando fue despedido no sólo perdió su trabajo, perdió la cabeza", sentenció en un comunicado, minutos después de que se revelaran acusaciones contra el primogénito de la familia, Donald júnior. Bannon, según los primeros extractos reseñados primero por The Guardian y publicados después en The New York Magazine, habría descrito como "traidor" y "antipatriota" la reunión en junio de 2016 entre Donald Trump Jr. y emisarios rusos que habrían prometido material comprometedor de la candidata demócrata, Hillary Clinton.

"Van a aplastar a Don júnior como si fuera un huevo en televisión nacional", asegura Bannon sobre el primogénito de los Trump, en relación a los contactos y lazos en el Rusiagate. Según el ex estratega de la Casa Blanca y ex jefe de campaña de Trump, los peces gordos de la administración caerán por asunto de lavado de dinero.

Todas las revelaciones aparecen en Fire and Fury: Inside the Trump White House (Fuego y Furia: al interior de la Casa Blanca de Trump), un libro que se publica el próximo martes y en el que Michael Wolff, un controvertido columnista que en su carrera no ha escapado de críticas por falsedades e incertezas en sus textos, explica sus descubrimientos tras más de 200 entrevistas y meses anclado en el Ala Oeste de la Casa Blanca.

Tras la publicación de los extractos, Trump trató de distanciarse de Bannon, asegurando que éste "tuvo muy poco que ver con nuestra victoria histórica".

Se distancia Cuando Bannon abandonó la Casa Blanca: Cuando Bannon abandonó la Casa Blanca: ⇒ Ya se vieron ciertas grietas. ⇒ Con el estratega prefiriendo hacer la guerra por su lado para avanzar en su agenda política ultraconservadora desde su medio de comunicación, Breitbart News.

Libro. Bannon dice Trump nunca quiso ni pensó ganar la presidencia, sino que lo veía como catapulta para su imagen. (AP)

