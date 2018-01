Pinta Meade raya gasolinazos, niega ser quien los impulsó

CIUDAD DE MÉXICO

El ex Secretario de Hacienda y precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, se desligó de los aumentos en el precios de las gasolinas autorizados en los últimos dos años. Durante su visita a Aguascalientes, fue cuestionado por medios locales sobre por qué lo llaman el "padre de los gasolinazos".

"Mira, el precio de la gasolina se determina internacionalmente y fluctúa con las condiciones de costo", respondió.

El martes pasado, Meade indicó que el precio de la gasolina se liberó desde hace dos años, por lo que el Gobierno federal ya no es responsable de determinarlo.

Sin embargo, retomó el pronóstico del diario británico "The Financial Times", el cual pronosticó que Meade se convertirá en Presidente, aunque debe tratar de recuperar la confianza de los ciudadanos tras incrementar en 20 por ciento el precio de la gasolina.

"Lo que dice la bruja Zulema, lo que dice el Financial Times y lo que dice la militancia: no cabe duda de que vamos a ganar", comentó. El precandidato de la coalición PRI-PVEM-Panal visitó Aguascalientes, donde desayunó con políticos priistas, entre ellos el ex Gobernador y actual titular de Educación, Otto Granados; el ex mandatario Carlos Lozano y el viejo dirigente cenecista Augusto Gómez Villanueva.

También se reunió con militantes priistas de distintos sectores, incluyendo grupos de pepenadores.





