Desde la Revolución no había tanta violencia, señala AMLO

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), aseguró que desde la Revolución Mexicana no ha habido tanta violencia como ahora en el país.

De gira por Yucatán, el tabasqueño deseó que se dejen de asesinar a autoridades como se ha registrado en los últimos días con el homicidio de alcaldes y diputados locales.

"El año pasado fue el año de más violencia en México, en los últimos tiempos, y ya desde la Revolución Mexicana, no había la violencia que se está padeciendo en el país, y sí es un asunto grave y no me va a importar se cuestione lo que estoy proponiendo, porque tenemos que buscar que haya paz y tranquilidad.

"Deseo que dejen de asesinar a autoridades, porque han perdido la vida presidentes municipales, expresidentes municipales, diputados, y deseo con toda mi alma que ya no sigan asesinando a periodistas, que se detenga la violencia", expresó.

En entrevista a medios, dijo que por eso su planteamiento de explorar todas las posibilidades para conseguir la paz, "lo más importante es que haya paz en el país, que se acabe la guerra, que se termine con la violencia".

"Aunque no les guste a los de la mafia del poder, y que me manden criticar con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, se tiene que cambiar la estrategia porque no ha funcionado, no son buenos los resultados", expuso.

Este jueves, el dos veces candidato presidencial presentará su estrategia de seguridad que impulsará de llegar a la Presidencia de la República.





El tabasqueño deseó que se dejen de asesinar a autoridades como se ha registrado en los últimos días con el homicidio de alcaldes y diputados locales.

