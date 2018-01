Por un 2018 de campeonato

TORREÓN, COAH.-

Cristian Mijares inicia el año con la ilusión de un nuevo título mundial

Como "un año de ensueño" se puede calificar al 2017 para el boxeador profesional lagunero Cristian "Diamante" Mijares, quien ha retomado el rumbo ganador en su carrera y el 2018 que hoy inicia le depara un futuro más que interesante.

El zurdo gomezpalatino que en 2006 consiguió coronarse campeón mundial por primera vez en su carrera, tiene por delante una cita con el destino, ya que se ha convertido en retador oficial por el campeonato mundial de la categoría Súper Pluma, versión Consejo Mundial de Boxeo. Será el próximo sábado 10 de febrero cuando Cristian suba al cuadrilátero en Cancún, Quintana Roo, para tratar de ganar ese título que está en posesión de Miguel "Alacrán" Berchelt, una de las actuales figuras del pugilismo mexicano y aunque es 10 años menor que Cristian, eso no amedrenta al experimentado lagunero que aspira a un 2018 lleno de éxitos y que además significará el final de su carrera dentro del boxeo profesional.

Mijares hizo una pausa en sus entrenamientos dirigidos por Jorge Ocampo en Entrena HPC, para platicar en exclusiva con El Siglo de Torreón, vislumbrando lo que viene para él y dándose tiempo para brindar y comer las tradicionales uvas, proyectando buenos deseos y grandes propósitos para el calendario que está iniciando. Haciendo un recuento de lo que ha sido 2017 para su carrera, Cristian lo define como un año "de ensueño, hice tres peleas durísimas, logré clasificarme como retador oficial para el título Súper Pluma y ya está confirmada la pelea contra el "Alacrán" Berchelt. Yo ya estoy anunciando que este 2018 me retiro y primeramente Dios, sería un sueño hacerlo ganando otro título del mundo".

Aunque está latente la posibilidad de coronarse campeón del mundo y realizar algunas defensas, lo que garantizaría buenas bolsas para Mijares, el "Diamante" se mantiene firme en que durante este año le pondrá punto final a su brillante carrera dentro del boxeo de paga: "ya me voy a retirar. Sería mi cuarto campeonato mundial y tengo también un campeonato Plata, a ese casi no se le da promoción, pero me costó muchísimo ganar ese título y yo también lo cuento como un campeonato mundial, se lo gané al "Jaguar" Gutiérrez, un peleador que estaba invicto, diez años menor que yo, por eso me da mucho orgullo contar ese título. Ahora vamos contra otro gran peleador, los expertos de box no me dan la mínima posibilidad de ganarle al "Alacrán" Berchelt, pero mi carrera siempre ha sido así, desde que inicié nadie creía en mí, he tenido muchas adversidades, pero eso me da mucha motivación, yo estoy trabajando muy callado, con mucha humildad para ser campeón, respeto mucho a mi rival, pero primeramente Dios, voy a ser campeón del mundo", advirtió.

Curioso como es el destino, poco más de una década después de coronarse monarca universal en una épica pelea en Japón, hoy Cristian Mijares está frente a una nueva oportunidad de ganar el cinturón verde y dorado, pero en circunstancias muy diferentes, aunque también hay similitudes: "hace doce años fui por la primera gran oportunidad de mi vida, y hoy casi al retiro de mi carrera se da la misma tónica que en aquel entonces, cuando nadie creía en mí, nadie pensaba que iba a ser campeón del mundo y ahora para retirarme en este 2018 voy a ser campeón del mundo otra vez", confió.

Concentrado en lograr sus objetivos en el año que inicia, Cristian Mijares aprovechó para enviar un mensaje a la Comarca Lagunera: "yo estoy trabajando muy fuerte, no hay fiestas para mí, en Navidad aquí estoy en el gimnasio, en Año Nuevo aquí estoy en el gimnasio, mientras yo me preparo, que los demás se enfiesten, que ya vayan celebrando de una vez ese título del mundo que primeramente Dios, vamos a ganar el 10 de febrero. Si Dios quiere, me retiro como campeón del mundo, es un sueño para mí y los sueños se cumplen cuando trabajas para ellos. Le mando saludos a toda la gente de la Comarca Lagunera, a todos los deportistas, a la gente que siempre me ha apoyado, a la que no me ha apoyado también y primeramente Dios, Cristian Mijares va a quedar ahí para el recuerdo como 4 veces campeón del mundo absoluto y campeón mundial plata", sentenció.

El dato

Cristian Mijares no pierde una pelea desde el 8 de marzo de 2014, cuando cayó en Las Vegas ante Leo Santacruz.

9 TRIUNFOS consecutivos ostenta actualmente el lagunero Cristian Mijares.

