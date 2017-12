Ricardo Anaya niega que coalición se 'desgaje'

ZACATECAS, ZAC.-

Ricardo Anaya Cortés, precandidato presidencial del PAN, aclara que el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero no es candidato del Frente conformado por el PAN-PRD-MC. Al pedir que fijara su postura sobre la lista nacional del PRD de aspirantes a candidatos a diputados federal, en la que figura el ex gobernador, dijo: "Me informa el PRD que él no es candidato en este momento, tuvo derecho como cualquier ciudadano de registrarse, pero no es candidato del Frente. Negó que derivado de esta coalición exista un desgajamiento al interior de los partidos y mucho menos, dijo, al interior del Pan. Agregó: "Hay que revisar las cifras con mucha objetividad y serenidad. El PAN está más fuerte que nunca. Hace dos años el albiazul gobernaba cinco estados, hoy gobernamos, con las alianzas que hemos hecho con el PRD, en 12 entidades de la República. Juntos con los partidos del Frente gobernamos 16 capitales y 800 municipios que concentran prácticamente la mitad de la población del país".







Etiquetas: elecciones 2018Ricardo Anaya

