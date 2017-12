Abarrotan oficinas de Recaudación en GP

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

En el último día de descuentos en el refrendo y plaqueo, los contribuyentes abarrotaron las oficinas de Recaudación de Rentas de Gómez Palacio.

Las personas llegaron de madrugada para asegurar su pago en este último día. Sin embargo se toparon un sistema lento que los tiene o tuvo esperando durante horas para que los atendieran.

Es en el cambio de propietario el servicio que existe el mayor retraso, pues hasta hoy quienes busquen hacer este trámite lo harán con un costo de 120 pesos, mientras que a partir de enero deberán pagar 1,200.

José Antonio Torres, supervisor de la oficina de Recaudación ubicada en el Palacio de Gobierno, dijo que el "cuello de botella" se encontraba en el Repuve, que es donde verifican si existe reporte de robo del auto y cuyas oficinas se ubican en la capital del Estado.

Sin embargo la queja de los contribuyentes no fue solo la lentitud en el servicio, sino también por la mala atención, pues dijeron que no les informaban si finalmente los atenderían además de que no los dejaron entrar a las oficinas y estuvieron esperando por horas a la intemperie.

La promoción que inició en el mes de noviembre, incluye el 90% de condonación en multas y recargos para particulares.

Durante los dos meses de la campaña se tuvieron además los siguientes descuentos: 90% en actualización, recargos, honorarios de notificación, multas, compra-venta y cambios de propietario; 70% en gastos de ejecución; 50% en placas anteriores; 20% en refrendo del 2013 al 2016; además del 15% en refrendo y placas del 2017, con la opción de pagos a meses sin intereses con las tarjetas de crédito autorizadas.

El cierre de las oficinas de Recaudación de Rentas fue dos horas antes de lo habitual, situación que provocó la molestia de los ciudadanos gomezpalatinos que se citaron desde temprana hora, mismos que externaron su descontento pues, a su juicio, el servicio fue deficiente y eso retrasó la debida atención.





