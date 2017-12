Ven reforma inconstitucional en el Congreso

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El coordinador de la bancada del PAN en la Legislatura entrante del Congreso de Coahuila y secretario General del CEN de su partido, Marcelo Torres Cofiño, dijo que la modificación a la Ley Orgánica del Congreso, mayoriteada por los diputados locales priistas a escasos 4 días de concluir su mandato, es anticonstitucional y muestra del pánico del PRI gobierno ante el escenario de un Congreso coahuilense diferente: “es obvio que ya les dio frío, y no por las bajas temperaturas, sino porque se dieron cuenta de que no habrá más un Congreso lacayo, que se pone a las órdenes del gobernador autoritario que hace y deshace a su antojo.”

“No es de extrañarnos que el gobernador Riquelme continúe haciendo sus Moreiradas, como él sigue siendo un servil de los Moreira pretende que el nuevo Congreso de Coahuila también lo sea, que se abstenga de contagiarnos su debilidad y falta de autonomía y que a los que somos libres deje de envidiarnos y mejor pongámonos a trabajar por el bien del Estado”, manifestó.

De acuerdo con lo aprobado por los diputados del PRI, los nuevos legisladores no podrán modificar la Ley Orgánica del Congreso si no cuentan con la aprobación de dos terceras partes de los diputados (en vez de ser necesaria únicamente la mayoría simple como estaba hasta el 26 de diciembre del año en curso), lo que contradice lo establecido en la Constitución. Por eso, Marcelo Torres reiteró que su partido promoverá ante los tribunales que se declare la debida anticonstitucionalidad de la reforma: “es una muestra de lo cuesta arriba que será la tarea de legislar en un Congreso habituado al servilismo y al intervencionismo descarado de parte del Ejecutivo estatal. Pese a ello, no vamos a claudicar y es mejor que el gobernador Riquelme se vaya acostumbrando a respetar la autonomía de los poderes, por el bien de Coahuila”.

Torres Cofiño dijo, además, que era lamentable que los diputados locales salientes del PRI siguieran traicionando a la ciudadanía, hasta el último momento: “los señores no terminan por entender que seguir debilitando a las instituciones y continuar dañando su credibilidad no resulta en nada bueno para nadie, ni para el país ni para el estado, para nadie insisto. Coahuila y México necesitan unas instituciones sólidas en las que las personas puedan confiar. Desafortunadamente, en la búsqueda de seguir perpetuando la corrupción y la impunidad, los diputados del PRI y de sus partidos satélite, le niegan un mejor futuro a los ciudadanos y a nuestro querido estado”.





Marcelo Torres reiteró que su partido promoverá ante los tribunales que se declare la debida anticonstitucionalidad de la reforma. (ARCHIVO)

Etiquetas: congreso coahuilaDiputados coahuila

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...