¿Qué pasó con la azafata que denunció a su capitán de Interjet?

Fue liquidada en agosto pasado

En julio pasado la sobrecargo Karen Isabel Rodríguez Otero, quien trabajaba en la empresa Interjet, denunció acoso sexual de parte de uno de sus compañeros, el piloto Daniel Vázquez.

Según su denuncia, inicialmente realizada a través de un video publicado en Facebook, en enero de 2017 Karen Isabel había salido con Vázquez y otras compañeras tras terminar un viaje destino a Chihuahua.

El piloto intentó besarla pero ella lo alejó, según cuenta la joven, pero más tarde él subió a su habitación e intentó violarla.

Luego de callar los hechos por varios meses, a sugerencia de algunos compañeros, la sobrecargo decidió hacer la denuncia e informar sobre lo sucedido.

La historia tuvo un importante eco, en especial en el contexto social actual, que sólo meses después se viera en el centro del debate a raíz del movimiento ‘MeToo’, que invita a las personas a denunciar a acosadores. El propósito es cambiar esta realidad, un tema que se abrió a la conversación debido a una denuncia pública hecha por varias mujeres que trabajan en el medio del espectáculo acusando al productor de Hollywood Harvey Weinstein de acoso sexual e incluso violación.

Sin embargo, el caso de Karen Isabel no recibió toda la justicia que podía merecer. Interjet respondió a las acusaciones de su empleada diciendo que investigarían el caso, pero en agosto la joven fue liquidada.

"En torno a mi salida de la empresa, quiero aclarar y para mí es muy importante recalcar que se me liquidó conforme a la ley, no más no menos", explicó ella, señalando que la cantidad recibida era relacionada con su liquidación, no con el caso de acoso que denunció.

“Ya terminé mi relación formal con Interjet porque entendí que es lo mejor para mí. Para mí es un capítulo cerrado”, dijo la joven en un video también subido a Facebook.

La resolución en ese momento también despertó debate, pues la empresa, finalmente, había decidido terminar la relación laboral a la mujer, una acción que para muchos significaba su falta de apoyo respecto a su caso.

Finalmente la joven dijo que espera que su historia invitara a otras persona que han pasado por situaciones similares a no callar su voz.

La resolución de su caso no se concretó completamente. (INTERNET)

Etiquetas: sucesos

Más de Sucesos

... Anterior Siguiente ...