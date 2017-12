Las famosas más bellas, según la ciencia

El cirujano plástico Julian De Silva, del Centro de Estética Facial y Cirugía Plástica Avanzada, en Londres, realizó un ranking de las mujeres más bellas del espectáculo.

Según indicó el médico, se basó en lo que los griegos consideraban como perfecto, con un método de doce puntos de referencia en el rostro de las famosas.

El conteo incluye a dos Kardashians, además de Jennifer Lawrence y Scarlett Johanson.

Como la "más bella" se encuentra la actriz Amber Heard.

10. Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence arrives at The Hollywood Reporter's Women in Entertainment Breakfast at Milk Studios on Wednesday, Dec. 6, 2017, in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)