Refuerzo fallido en Santos

TORREÓN, COAH.-

Jefferson Cuero deberá reportar con Morelia

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Los Guerreros del Santos Laguna retomaron ayer sus trabajos de pretemporada en Territorio Santos Modelo, luego de gozar de un par de días libres, para que los jugadores pudieran pasar las fiestas navideñas junto a sus familias.

Un entrenamiento vespertino en las canchas alternas del cuartel general albiverde fue la actividad designada por el entrenador Robert Dante Siboldi, quien ordenó a sus jugadores la práctica de futbol en espacios reducidos y ejercicios enfocados en el control adecuado del balón.

Sin embargo, la nota del día es que el volante colombiano Jefferson Cuero no debutará con el equipo lagunero, ya que se resintió de la lesión en el pubis que lo había aquejado durante el torneo anterior y que lo marginó de estar en la cancha.

Aunque a la hora del entrenamiento albiverde, la baja de Cuero era sólo una posibilidad, horas más tarde se convirtió en realidad; Monarcas Morelia, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que la operación de préstamo a Santos Laguna ha quedado cancelada. "Monarcas Morelia informa que se canceló la operación de préstamo del atacante colombiano Jefferson Cuero al Santos Laguna. En próximos días se determinará el futuro del jugador", posteó el equipo michoacano en su cuenta oficial de la red social.

Más tarde, Santos confirmó la anulación del préstamo mediante un comunicado de prensa.

Cuero fue presentado con Santos Laguna apenas el pasado 12 de diciembre y comenzó a realizar la pretemporada con su nuevo equipo, incluso ese día asistió a la sesión especial de fuerza en las Dunas de Bilbao, en Viesca, Coahuila.

Sin embargo, en los días recientes se había ausentado de los entrenamientos y ayer el entrenador Siboldi confesó que "todavía no está definido, pero aparentemente Cuero no podrá estar con nosotros, debido a la lesión que tuvo. Cuando llegó aquí, estaba bien, pero durante la pretemporada tuvo un fuerte dolor en el pubis, lo revisaron y había recaído en la lesión vieja que había tenido, así que tendría que estar mucho tiempo inactivo y aunque todavía no está confirmado, podría regresarse a Morelia y nosotros tener una posibilidad de cambio por él", dijo.

Siboldi lamentó la situación del volante colombiano; afirma que: "sería una lástima si Cuero no se queda con nosotros, él tenía mucha ilusión y muchas expectativas de hacer un buen torneo y nosotros teníamos mucha confianza en él", agregó.

Los Guerreros tendrán entonces la oportunidad de firmar a otro jugador del balompié internacional, cuyo mercado de pases se cierra el 31 de enero de 2018.

Cuestionado acerca de un posible sustituto por Jefferson Cuero, Siboldi señaló: "no tengo ni idea, eso lo estará manejando la directiva".

En cuanto a la permanencia de Bryan Rabello con el primer equipo de Santos Laguna, el uruguayo afirmó que "está en estudio también, todo depende de él, de cómo lo veamos y si está bien y con ganas de quedarse, podemos hacerle la opción porque él es jugador del club y es de casa, pero hay que esperar cómo lo vemos en estos partidos, en este período de entrenamiento, también está latente la posibilidad de él de poder ir a otro club", dijo.

Por otra parte, el entrenador del equipo albiverde compartió que durante las dos primeras fases de la pretemporada, los Guerreros han "ido evolucionando, el equipo se ha ido adaptando y acoplando en el trabajo de este periodo que fue fuerte. La semana que se tuvo en Toluca, en la altura, la asimilaron muy bien y hemos ido avanzando en la forma de jugar, el grupo se ha ido coordinando en los movimientos, se ha visto muy bien y muy competitivo. Estoy muy tranquilo con el plantel que tenemos", sentenció.

Robert describió el sistema táctico que pretende utilizar durante el próximo torneo para hacer de Santos Laguna un equipo altamente competitivo: "la formación que estamos utilizando es la de 4, 4, 2 en rombo, buscamos darle variantes y amplitud cuando tenemos la pelota, así poder tener más tiempo el balón.

"Es una formación donde se aprovecha tener más jugadores en medio campo y más tiempo de posesión, se está entendiendo, estamos tratando de coordinar esos movimientos de desmarques a las bandas para darle amplitud, tener la profundidad para que los delanteros puedan contar con opciones de gol y ser contundentes y agresivos", explicó.

Los Guerreros sostendrán esta mañana un partido amistoso de preparación a partir de las 9:30 horas en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo, donde tendrán como rival al equipo Mineros de Zacatecas, escuadra que milita en el Ascenso MX.

Se abren opciones Con la baja del colombiano Jefferson Cuero de las filas del Santos Laguna, el club estaría en posibilidades de buscar un refuerzo del extranjero de cara al torneo Clausura 2018. Entre los nombres que se han mencionado en fechas recientes se encuentran un par de argentinos: Federico Mancuello y Nicolás Aguirre. El primero terminó la temporada pasada con el Flamengo de Brasil, pero con la opción de volver al Independiente de Avellaneda, mientras que Aguirre finaliza contrato con Lanús el 31 de este mes. Ambos futbolistas son volantes que desempeñan mejor por izquierda. El cierre del mercado internacional en cuanto a fichajes es el último día del próximo mes, por lo que los Guerreros aún tienen tiempo de cubrir la reciente baja.

El colombiano sólo disputó partidos amistosos con los Guerreros. (ARCHIVO)

Etiquetas: santos lagunaClausura 2018

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...