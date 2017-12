Reclama Beltrones golpeteo de Corral

CIUDAD DE MÉXICO.-

Manlio Fabio Beltrones lamentó que el Gobernador Javier Corral haya vulnerado la justicia al actuar con "testigos protegidos" que lo acusan de haber acordado el desvío de 250 millones de pesos del gobierno de Chihuahua para las campañas electorales del PRI en 2016, cuando él era presidente del partido.

"Lamentablemente, el Gobernador Javier Corral y el Fiscal del Estado de Chihuahua han faltado a su deber y vulnerado la justicia al actuar con 'testigos protegidos' que aportan declaraciones a modo, para alimentar irresponsablemente con filtraciones la hoguera mediática buscando beneficios en la temporada electoral", afirmó en una carta enviada. El presidente nacional del PRI, entre agosto de 2015 y julio de 2016, sostuvo que los dichos obtenidos al amparo de tortura o de intercambio de beneficios es lo común en los "testigos protegidos".

"Habitualmente, delincuentes que reciben pagos o canonjías a cambio de decir lo que quieren que digan, no son prueba plena ante los tribunales, debiendo ser inaceptables en una indagatoria o en un juicio apegado a la ley. Recordemos que esa figura del 'testigo protegido' nos tiene acostumbrados a asociarlos con la mentira", dijo el priista.

El ex Gobernador de Sonora respondió así a la difusión de las declaraciones ministeriales del ex Secretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, y del ex titular de Educación, Ricardo Yáñez Herrera, quienes revelaron el presunto desvío de 250 millones de pesos para las campañas del PRI en 2016. "Me dijo (César Duarte, exgobernador de Chihuahua) que debía firmar los contratos y como explicación me hizo saber que ese recurso se había autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda de la Federación para operar las campañas electorales del PRI en otros Estados.

"Que era un recurso que se había acordado operar para este fin con Manlio Fabio Beltrones", declaró Yáñez, según una transcripción leída por la Fiscalía de Chihuahua, durante la audiencia de vinculación a proceso del ex secretario adjunto del CEN del PRI Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, colaborador cercano de Beltrones.

En su carta, Beltrones criticó que la detención de Gutiérrez se haya realizado con base en la declaración de un testigo protegido. "Sin más, sin alguna prueba que tenga validez judicial, Alejandro Gutiérrez fue detenido en abierta violación a sus derechos fundamentales, sin citatorio previo ni medios de defensa, para intentar incriminarlo o incriminar a otras personas en una trama conspiratoria que bien podría ser una novela pero no tiene bases en la realidad", afirmó Beltrones. El exlíder nacional del PRI acusó también a la Fiscalía de Chihuahua de filtrar las declaraciones ministeriales.

Urge Enrique Ochoa a presentar las pruebas

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, pidió que se presenten pruebas para aclarar el caso de Alejandro Gutiérrez, quien es señalado por el caso de desvío de recursos de Chihuahua al tricolor.

Ochoa defendió la presunción de inocencia de Gutiérrez, principal operador de Manlio Fabio Beltrones, acusado de triangular recursos del Gobierno estatal de César Duarte hacia el CEN tricolor.

"El detenido tendrá derecho a la presunción de inocencia y en tanto no se pruebe la comisión de un delito, no se pude de prejuzgar", afirmó en conferencia ayer.

"El caso deberá ser investigado y aclarado plenamente por las autoridades competentes a partir de una única valoración válida que es la presentación de pruebas conforme a derecho".

El líder priista no respondió si le prestarán ayuda al detenido, aunque dijo que se mantendrán pendientes del caso y colaborarán con las autoridades correspondientes para esclarecerlo.

En la sede nacional del partido, el dirigente nacional pidió también a la Fiscalía electoral que investigue el presunto desvío de recursos realizado por el PT.





Defensa. Manlio Fabio Beltrones descalificó las declaraciones de los testigos protegidos

