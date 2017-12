TORREÓN, COAH.-

La ganadora de MasterChef México dice que espera en 2018 venir a la región y preparar discada

Hace unos meses llevaba una vida tranquila en su casa, duraba hasta 15 días sin salir. Hoy en día todo ha cambiado ya que miles de mexicanos la conocen y han hablado de ella en las redes sociales sobre todo la noche del pasado domingo que ganó MasterChef México.

La oriunda de Atlangatepec, Tlaxcala; Honorina Arroyo Gómez, fue la vencedora del programa en el capítulo final que estuvo plagado de emociones y que registró altos puntos de rating de acuerdo con TV Azteca.

Honorina charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su triunfo, de cómo celebra la Navidad y además se comprometió a hacer discada lagunera si algún día llega a venir a la región.

Me siento contenta y agradecida con toda la gente que confió en mí, les mando un gran abrazo a todas esas personas que me apoyaron.

Así es, en verdad que estoy muy agradecida con todas las personas que me han dado su cariño y en serio que de todo corazón se los devuelvo.

Todavía traigo la emoción a flor de piel, siento mucha alegría por mí y por mi familia que también fue parte de todo esto.

Sí, aunque más a mi esposo ya que llevamos toda una vida juntos.

Ahorita no sé bien. Esperaré a que pasen las fiestas de Navidad y Año Nuevo y luego ya veré en qué puedo aprovechar para invertir.

Podría ser, pero la verdad es que no traigo ahorita las ideas acomodadas, como decía mejor me espero al próximo año y ya les estaré avisando.

La verdad es que sí, sin embargo, todas mis Navidades han sido muy bonitas y espero que ésta sea igual. Me gusta celebrarla en mi Atlangatepec en dos partes, una con mi familia y otra con mis amistades.

Ah pues con la chef Bety, ella es una gran persona y una guerrera.

No, no tengo el gusto. Gracias a todas esas personas de la Comarca que estuvieron atentos al programa y estén pendientes porque habrá casting de MasterChef en Coahuila.

"No conozco la discada, no sé qué lleva, pero espero ir pronto a la Comarca Lagunera y si me cuentan qué ingredientes lleva con todo gusto se las hago".

El mole, eso que ni qué. Allá en mi tierra somos mucho de moles, de pipianes, de carne roja.

La cambió del todo. Antes no salía de mi casa en 15 días y ahora no voy a mi casa en más de 15 días. Todo esto ha sido maravilloso.

Les mando un abrazo, México tiene muchos sitios hermosos y seguro que La Laguna lo es. Deseo que tengan una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.





Apoyo. Honorina Arroyo estuvo acompañada de su familia en la final de MasterChef.

Ganadora. Honorina, originaria de Tlaxcala se hizo acreedora de un millón de pesos.

