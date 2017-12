Lluvia impide partido amistoso del Santos

Humberto Vázquez Frayre

Torreón, coah.- La lluvia registrada en los últimos días en la Comarca Lagunera, impidió ayer la celebración del encuentro amistoso en el TSM, entre los Guerreros y el Club Calor de la Segunda División Profesional.

Para tal efecto, el duelo de preparación rumbo al Torneo Clausura 2018, se reprogramó para hoy en el mismo horario, las 9:30 de la mañana, donde se esperan mejores condiciones climatológicas.

Los campos con gran acumulación de agua, no pudieron ser utilizados por los jugadores albiverdes, quienes divididos en dos diferentes grupos, realizaron ejercicios en el gimnasio del complejo localizado sobre la Autopista Torreón-San Pedro.

El delantero argentino Julio Furch, indicó al finalizar la práctica matutina del viernes, que ya se tienen definidos los objetivos colectivos de la próxima campaña, como es llegar a la liguilla y posteriormente pelear por el título, además de mencionar los personales, sin poner una cifra numérica de goles.

"Siempre trato de superarme, sin duda que fue un buen torneo en lo personal, pero no sirvió para entrar a la liguilla, me fui muy amargado por no haber conseguido ese objetivo. Lo que más quiero es jugar la fase final y pelear por el campeonato".

Agregó que hasta el momento, se ha trabajado muy bien en la pretemporada, donde lo importante es que los refuerzos que llegaron para la siguiente campaña, empezaron todos juntos y eso es muy bueno, para que se conozcan desde el inicio.

"El hecho de que puedan trabajar desde el principio y a la par nuestra es una ventaja, sin duda que son buenos jugadores, que vienen a aportar lo suyo, obviamente han demostrado en sus equipos que pueden estar a la altura de la liga, y competir con el resto de los jugadores para ganarse un lugar".

Furch se dio tiempo para platicar con los representantes de los medios de comunicación, acerca de lo que le ha solicitado el cuerpo técnico encabezado por el uruguayo Robert Dante Siboldi, además de ser efectivo ante el arco rival.

"Lo que más me pide es que no trate de salir a las bandas, que esté dentro del área, no estar estático, cuando el equipo lo necesite tratar de aguantar la pelota y ser un descanso para mis compañeros".

A tres semanas de arrancar la siguiente campaña, el espigado artillero rubio, mencionó que se está trabajando muy bien en todos los aspectos, debido a que el equipo está con mucha sed de revancha por lo acontecido en el último torneo.

"Se han renovado las expectativas, todos nos fuimos muy amargados el torneo anterior, queremos volver a hacernos fuertes de local, estar entre los primeros puestos, sin duda que en este campeonato lo vamos a lograr".

Para que tenga más balones a modo, la directiva albiverde con las opciones presentadas por el departamento de Inteligencia Deportiva, se dio a la tarea de traer refuerzos que lo puedan abastecer desde la banda, como el caso de Jesús Isijara por derecha y el colombiano Jefferson Cuero por izquierda.

"Creo que son jugadores de distintas características a lo que había antes, son de desbordar mucho y tiran centros y nos pueden venir muy bien, porque son desequilibrantes. Ya lo hemos visto en la práctica que buscan hacer eso, desbordan, se quitan dos o tres jugadores de encima y tiran centros.

El defensa Gerardo Alcoba se prepara en el gimnasio del TSM dentro de los trabajos de pretemporada que actualemente realiza el Club Santos Laguna. (Cortesía)

