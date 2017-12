TORREÓN, COAH.-

Los Guerreros tendrán hoy un nuevo ensayo futbolístico, cuando sostengan un par de encuentros en sus instalaciones del Territorio Santos Modelo, a partir de las 9:30 horas.

Los dirigidos por Robert Dante Siboldi tendrán enfrente a versátiles y dinámicos equipos de la Segunda División Profesional. Se medirán por una parte al Club Calor de la Serie B en la Liga Premier, así como a su filial, que juega en la Serie A.

Aunque se espera un clima lluvioso en la región, será una buena ocasión para que el técnico charrúa observe de cerca a sus jugadores, así como a los nuevos refuerzos que llegaron al club, como el caso de Gerardo Alcoba, "Gallito" Vázquez, Jesús Isijara, Jefferson Cuero y el regreso del chileno Bryan Rabello.

Tras el Draft de la Liga MX celebrado el pasado miércoles, el capitán albiverde Carlos Izquierdoz aseguró que los verdiblancos cuentan con un buen plantel para el Clausura 2018, donde buscarán por salir de los problemas de descenso y calificar a la liguilla.

"Para mí está más que claro, el equipo se ha armado y tengo completa confianza y convicción de que vamos a pelear los primeros puestos", dijo el argentino, quien ayer junto al cancerbero Jonathan Orozco, inauguró un bar deportivo en el Paseo Morelos.

El "Cali" expuso que por el material que tienen en la actualidad, no existe alternativa para poder pensar en otra cosa, ya que no visualizan otra campaña sin poder conseguir el objetivo de ingresar a la fiesta grande del futbol mexicano.

"No hay otra, espero no comerme mis palabras pero apuesto por Santos para el siguiente torneo, tenemos que llegar al cien sin excusas, los refuerzos están desde el primer día salvo Jefferson Cuero que venía de Liguilla y es normal que haya tenido vacaciones pero ya está entrenando al cien y no hay excusas para, desde el primer partido llegar a pelear arriba".

Agregó que el sello del equipo lagunero tiene que ser tanto la entrega como el compromiso, ya que esos valores deben seguir desarrollándolos y que también lo demuestre la gente.

Con la salida de Ronaldo Cisneros a Chivas, Izquierdoz aprovechó para indicar el proceso de los canteranos en el club.

"Tanto Ulises Rivas, Jorge Sánchez, Carlos Acevedo, Gerardo Arteaga y ahora le tocó irse a Ronaldo Cisneros, el aporte que vienen haciendo es impresionante, obviamente tardan un tiempo en adaptarse al primer equipo, no es tan fácil salir campeones y tener que jugar en Primera, les cuesta a chicos que empiezan a jugar y no hacen diferencia pero ahí estamos todos para apoyar para que el día de mañana puedan ser parte de la base del equipo", dijo.

Recordó que aunque se fue Ventura Alvarado de la institución, el elemento que más rotaba en la zaga central, llegó el uruguayo Alcoba, un elemento de mucha experiencia y que ha hecho una gran carrera, además que puede aportar mucho.

"En la contención llegó el 'Gallo', que para mí, es uno de los mejores del país y nos va a ayudar mucho, después llegaron Isijara y Cuero que por las bandas hacen diferencia".

4 REFUERZOS ha presentado Santos Laguna de cara al torneo Clausura 2018 de la Liga MX

Se despide Ronaldo Mediante sus redes sociales, el delantero de origen lagunero, Ronaldo Cisneros, se despidió con una carta de la afición de los Guerreros y el club, a quien además agradeció su formación como futbolista y los grandes momentos que vivió en la institución albiverde. En el post aparecen tres imágenes con la playera de Santos Laguna. Una de su debut, la otra de su primer gol y la última cuando conquistó un campeonato con la filial juvenil del equipo. "Hace 10 años llegué como un niño con muchos sueños e ilusiones por cumplir, hoy me despido con toda la gratitud del mundo, en todo este tiempo conocí a personas maravillosas y a una en especial, personas que me han ayudado en mi desarrollo como persona y como futbolista, ésta va a ser mi casa siempre, y estoy muy orgulloso de haber podido formar parte de esta institución, he vivido momentos inolvidables que siempre llevaré en mi mente y en mi corazón, les deseo el mayor de los éxitos en el futuro, GRACIAS POR TODO @ClubSantos".

Julio Furch durante el entrenamiento de ayer, en el gimnasio del Territorio Santos Modelo. (Cortesía)

