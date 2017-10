Sorprende Bruno Mars cantando en español

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El cantante estadounidense Bruno Mars, sorprendió ayer al interpretar en español su éxito Just The Way You Are durante el megaconcierto benéfico "Una voz: Somos Live".

Decenas de estrellas se reunieron en un histórico concierto entre Miami y Los Ángeles para reunir fondos en apoyo a los damnificados por desastres naturales en Puerto Rico y en México.

El cantante oriundo de Hawái cautivó al subir al escenario para ofrecer uno de sus mayores éxitos y al llegar al coro comenzó a cantar en español.

"Y quiero gritar que mi mundo gira en tu lugar. Como tú eres yo te voy a amar", expresó en la melodía.

Más tarde, Bruno Mars compartió el video de su actuación en sus redes sociales.

Bruno sorprendió al interpretar su éxito Just The Way Yoy Are en español. (ESPECIAL)

Etiquetas: Bruno Mars

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...