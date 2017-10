¡Urge ganar!

TORREÓN, COAHUILA.-

Santos necesita el triunfo en casa ante los Rojinegros del Atlas

TORREÓN, COAHUILA







COMENTAR

Los Guerreros buscarán regresar a la senda del triunfo en el Apertura 2017, cuando reciban a los Rojinegros del Atlas, en la culminación de la cabalística fecha 13 de la Liga MX.

El duelo se escenificará en punto de las 18:30 horas en el Estadio Corona, el cual será dirigido por Érick Yair Miranda Galindo, quien será auxiliado en las bandas por Alberto Morin Méndez y Christian Kiabek Espinosa Zavala.

Santos Laguna busca salir de los últimos puestos de la clasificación general, así como alejarse de la quema del descenso, bajo la dirección técnica del uruguayo Robert Dante Siboldi, quien entró como relevo del "Chepo" de la Torre, a quien los resultados no lo acompañaron al arranque de la actual campaña.

Los albiverdes que suman apenas un triunfo en 10 presentaciones con dos juegos pendientes, se ubican en el casillero 15 con 9 unidades, mientras que los tapatíos con 13 puntos, se encuentran en el puesto 12.

El duelo será especial para el timonel santista, ya que de 1989 a 1992, defendió el arco rojinegro en el balompié azteca en sus mejores tiempos, cuando era seleccionado charrúa.

En cambio para el "Profe" Cruz, siempre ha sido un dolor de cabeza medirse a los laguneros, a quienes no ha podido vencer en el Corona en 14 presentaciones con los distintos equipos que ha dirigido, con saldo negativo de 9 tropiezos y 5 igualadas.

El conjunto de la Comarca, presenta plantel completo para este cotejo, libre de lesiones y suspensiones, mientras que los rivales en turno, sufren de algunas bajas, como el caso de Leiton Jiménez y Cándido Ramírez, ambos del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, así como del ghanés Clifford Aboagye (menisco medial de la rodilla derecha).

Pero la escuadra jalisciense recibió buenas noticias con las altas médicas del delantero Matías Alustiza (contractura muslo derecho) y del mediocampista Javier Salas (contractura en aductor derecho).

Desde la campaña 1988-89, ambos equipos han disputado un total de 33 confrontaciones en Torreón, con saldo de 17 triunfos para los verdiblancos, por 7 de la visita, además de 9 empates.

Los triunfos de los Zorros en La Laguna, quienes no pierden desde el 2012, fueron en las campañas 1995-96 (1-0), Verano 98 (3-2), Invierno 99 (3-1), Bicentenario 2010 (2-1), Clausura 2014 (3-2), Clausura 2015 (1-0) y Apertura 2015 (2-0).

De cara a este duelo, el canterano Gerardo Arteaga resaltó la confianza que existe al interior del plantel verdiblanco, por regresar a la senda del triunfo con nuevo cuerpo técnico.

"Al grupo lo veo bien, no lo veo desconfiado, tal vez no nos están saliendo las cosas, pero hemos tenido muchas llegadas en casi todos los partidos, si estuviéramos desconfiados no generaríamos nada, estamos trabajado bien".

En el tema individual, el lateral izquierdo dejó en claro, que se siente bien y, aunque las situaciones no se han dado como hubiera querido, entrena todos los días a fondo, para revertirlas y que todo salga bien.

"Ellos (cuerpo técnico) ya conocen la trayectoria que tenemos varios aquí en el club, e incluso (Robert Dante) Siboldi y (Gonzalo) Cigliuti son entrenadores muy cercanos a los jugadores, pudiera ser un plus para los que estamos ahorita en el primer equipo, la mayoría somos jóvenes que estuvimos con ellos".

Por otro lado, indicó el cómo se trabaja en la Selección Nacional Sub-21, de la que fue parte hace algunos días, en comparación con su club.

"Las indicaciones cambian un poco, ahora que está Siboldi tengo que hacer otras acciones, a diferencia de lo que me han pedido en Selección, cada uno tiene su trabajo diferente".

Etiquetas: santos laguna

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...