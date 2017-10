La polémica persigue a La Voz

Archivo

Ciudad de méxico.- En la edición pasada de los premios Bandamax, Julión Álvarez apareció con un ex concursante de La Voz... México, Hansen Flores.

"Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio, aparte, cuando salí él me dijo que me iba a echar la mano y ahí está", dijo el ex concursante, a lo que Julión agregó: "Si me ven acompañado esta noche es porque estamos lanzando un sencillo que se llama fino pero sordo, él es Hansel Flores, participante de La Voz... México y lo tenemos a dúo, vamos a echarle los kilos para que se coloque en los primeros lugares. No es un proyecto que me pueda achacar, él hizo su producción y me pidió que lo asesorara y nos sumamos".

Este domingo Televisa estrena una nueva edición de La Voz... México con Laura Pausini, Maluma, Yuri y Carlos Vives como coaches.

El formato no ha estado exento de polémicas, pues el mismo Julión, quien sería coach de la segunda edición de La Voz Kids fue sacado del programa por la situación jurídica que enfrenta con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"Esas cuestiones me tienen un poco restringido pero lo que sí les digo es que les estamos dando seguimiento tal cual lo manda la ley y a lo que siga", dijo de su situación legal.

Otro de los elementos de este formato creado en Holanda es Maluma, quien enfrentó dos polémicas en La Voz... Kids.

A mediados de la transmisión se viralizó un video donde una madre de familia expresaba su desacuerdo porque un cantante con letras de alto contenido sexual estuviera en un programa infantil. Su hija de siete años era muy aficionada a él en el programa y por eso le pidió que le pusiera música del cantante. Ella, leyó algunas de las letras donde se habla de sexo y se cosifica a la mujer. La empresa no se posicionó al respecto.

El programa final, de hecho, lo ganó Eduardo Barba, cuyo coach era Maluma. En la final también hubo otro incidente porque Maluma subió una foto con el ganador a sus redes sociales donde lucía el pelo corto y poco después otra de un concierto en donde se le ve el pelo largo. Yuri trataría de aligerar la situación aclarando que se habían grabado tres finales distintos para tomar en cuenta las votaciones del público.

Odalys Ramírez y Jacqueline Bracamontes conducirán esta nueva edición de La Voz... México.

