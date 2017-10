Se 'echan' bolita por la falta de medicina

FARMACIAS DEL ROSARIO HABLA DE UN TOPE PRESUPUESTAL

Farmacias del Rosario ya contestó y habla de un tope presupuestal, razón por la que se ha dejado de surtir al 100 por ciento a los Hospitales Generales de Coahuila, entre ellos al de Torreón que actualmente carece de lo mínimo indispensable para brindar servicio médico adecuado a la ciudadanía.

Según Jaime Ortega Rodríguez, director del Hospital General en esta ciudad, se terminaron los 32 millones de pesos correspondientes a la segunda licitación que lanzó este año la Secretaría de Salud (Ss) - y que ganó la citada farmacia- para surtir los faltantes en los Hospitales de Torreón, Piedras Negras, Monclova y Saltillo, durante el periodo de mayo a diciembre de este 2017.

"Ya contestó Farmacias del Rosario y ellos hablan de un tope presupuestal, yo desconozco los presupuestos eso lo manejan a nivel Estado, y hablan de una extensión de presupuesto para poder solventar lo que es parte de octubre, noviembre y diciembre, se terminó lo que tenían presupuestado", afirmó el doctor.

-¿Tan rápido?-, se le preguntó. "No sé como se hace eso, como valoran eso, cuánto es lo que van a alcanzar o cómo lo proyectan, estar en un hospital siempre salen necesidades diferentes de lo presupuestado, siempre hay un catálogo de servicios de medicamentos y nosotros usamos a veces artículos que no vienen en ese catálogo y los pedimos a Farmacias del Rosario... a lo mejor por ahí están las fugas o el gasto más rápido del presupuesto", mencionó.

Ortega Rodríguez añadió que el surtimiento comenzó a ir a la baja desde el pasado mes de agosto y que desde entonces, se han estado apoyando de otras instituciones de salud de la región, de adquisiciones que realiza la propia dirección general con proveedores locales y de las compras externas de analgésicos y antibióticos de primera elección que hacen los usuarios del nosocomio, la mayoría de ellos de bajos recursos económicos.

"Ayer y antier estuvieron llegando pequeños camioncitos donde hicieron compras extras para poder solventar esto, sigue llegando pero nos sigue faltando... hubo una reunión entre ellos (Ss y Farmacias del Rosario), llegaron a un acuerdo y por eso nos empezó a llegar medicamento pero no es suficiente a lo mejor lo que tengo y lo que me llegó, me dura hasta el lunes (mañana)", manifestó.

Hasta hoy, el director informó que el surtimiento oscila en un 50 por ciento con una ocupación por cama de aproximadamente 95 pacientes diarios, además de las 100 personas al día que se reciben en el área de Urgencias (que tiene entre 10 y 12 camas) y que cuenta con un coordinador y tres médicos generales.

Conflicto 'En crisis'. 'En crisis'. ⇒ La dirección general del Hospital General de Torreón, dijo que hace falta ropería, suturas y guantas de tamaño más pequeño. ⇒ En Urgencias, se atienden a 100 personas diarias, aseguran. ⇒ En dicha área, hay entre 10 y 12 camas. ⇒ Se apoyan de otros hospitales y de los usuarios.

Molestia. Hay inconformidad por parte de los usuarios del Hospital General de Torreón debido a la falta de insumos y medicamentos. En algunas ocasiones, ellos tienen que comprar su medicina.

