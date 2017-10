Buscan la Presidencia 59 independientes

CIUDAD DE MÉXICO.-

Un total de 59 aspirantes, 52 hombres y siete mujeres, manifestaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su intención de ser candidatos independientes a la Presidencia de la República al concluir ayer sábado el plazo para ello.

Conforme fueron notificando su intención, quienes pretender ser candidatos independientes son Alfredo Pérez Mata, Héctor Luis Javalois Loranca, Francisco Gerardo Becerra Ávalos, Pedro Ferriz de Con, Alfonso Trujano Sánchez, Wendolín Gutiérrez Mejía, Édgar Ulises Portillo Figueroa y Roque López Mendoza.

También Carlos Antonio Mimenza Novelo, Armando Ríos Piter, José Francisco Flores Carballido, Simón Pérez Torres, Mauricio Ávila Medina, María Elena Rodríguez Campia Romo, María Silvia de Jesús Ordóñez Hernández, Eustacio Esteban Salinas Treviño, Salvador Vargas Trejo, Esteban Ruiz Ponce Madrid y Rodolfo Eduardo Santos Dávila.

Además Silvestre Fernández Barajas, Gabriel Salgado Aguilar, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Ricardo Azuela Espinoza, Gustavo Javier Jiménez Pons, María de Jesús Patricio Jiménez, Jaime Antonio Rodríguez Martínez, María Concepción Ibarra Tiznado, Luis Antonio Hernández Sánchez y Aischa Utrilla Vallejo.

Otros son Francisco Javier Rodríguez Espejel, Marco Ferrara Villarreal, Luis Modesto Ponce de León Armenta, Gonzalo Navor Lanche, Mario Fabián Gómez Pérez, Dante Figueroa Galeana, Alejandro Daniel Garza Montes de Oca, Jorge Cruz Gómez, Ángel Martínez Juárez, Héctor Ramón Othón López, Jesús Padilla Castillo y Manuel Orozco Ortiz.

Se apuntaron, asimismo, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Esteban Rascón Rivera, Miguel Ángel Luna Vilchis, José Antonio Jaime Reynoso, Alexis Figueroa Vallejo, Antonio Zavala Mancillas, Genaro Martínez Moctezuma, Manuel Antonio Romo Aguirre, Juan Manuel Escoto Tafoya, Porfirio Moreno Jiménez y Fernando Eduardo Jalili Lira.

Asimismo, Jean Pierre Michel Kun González, Raúl Céspedes Martínez, Ramón José Ardavín Migoni, Pedro Sergio Peñaloza Pérez, Víctor Velázquez Guzmán, Paul Leonel Parra Venegas y Roberto Quezada Aguayo.

Una vez que terminó el plazo para presentar las notificaciones, el INE verificará que cada aspirante haya conformado una asociación civil con registro ante el Servicio de Administración Tributaria, tenga una cuenta bancaria con la que administrará sus recursos y un representante legal que también fungirá como administrador.

Posteriormente, quienes hayan cumplido con todos los requisitos podrán recibir la constancia que los acredite como aspirante a candidato independiente y después tendrán que recolectar las casi 867 mil firmas de apoyo que establece la Constitución, para convertirse en candidato independiente; tendrán como fecha límite hasta el 12 de febrero.

Por otra parte, este domingo termina el plazo para que los interesados en ser senador de la República manifiesten su intención.

Cuestiona FCH a Barrales

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que los candidatos del Frente Ciudadano por México, están cada vez más como el nopal: les encuentran más propiedades. A través de un mensaje en Twitter, Calderón Hinojosa, escribió: "A propósito del patrimonio inmobiliario de candidatos del Frente, les comparto: "... Como al nopal, cada vez le encuentran más propiedades".

Su mensaje lo hizo acompañar de un video de 2006 en el que aparece en uno de los debates presidenciales y criticó a su entonces adversario, el priista Roberto Madrazo, por tener departamentos en Miami. El Frente Ciudadano por México, está integrado por los dirigentes nacionales del PAN, Ricardo Anaya; PRD, Alejandra Barrales y MC, Dante Delgado, el 30 de septiembre fue aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Casos Anaya del PAN Cabe recordar que el pasado 23 de agosto, que en los últimos 14 años el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y su familia política lograron amasar un imperio inmobiliario.

Coalición no funciona: Osorio Chong

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que las coaliciones electoreras no funcionan. E funcionario federal criticó al denominado Frente Ciudadano por México, que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Se trata, dijo, de ideologías diferentes que en algún momento tendrán que explicar su pensamiento en temas en los que tienen posturas diferentes. "Hay que preguntarles a los que están formando la de hoy, esa unión de algunos partidos políticos, ¿qué van a decir cuando en algunos estados son pro vida y en otros actúan al contrario?, ¿qué le van a decir a esa población a la que quieren gobernar cuando en unos estados son estados de libertades y en otros de restricciones?, ¿qué le van a decir con congruencia a la sociedad si no tienen capacidad de ponerse de acuerdo entre ellos mismos porque piensan distinto? Por eso no pueden engañar al pueblo de México". Osorio Chong se reunió con jóvenes priistas de la cuarta generación de la Escuela Nacional de Cuadros, ante quienes expuso que los partidos que buscan formar el Frente no pueden presentarse y decir que van a modificar su actuar de toda la vida y que lo han hecho como gobierno.





