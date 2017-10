Señala CAPT que atiende 95% de reportes en 24 horas

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

La Concesionaria de Alumbrado Público de Torreón (CAPT) señaló que el 95 por ciento de los reportes de fallas que reciben se atienden en menos de 24 horas, mientras que el 9% pendiente de solución que indica la Dirección de Atención Ciudadana se refiere a donde hubo daños al mobiliario urbano.

En relación con la nota que se publicó ayer en este medio, en el que la regidora Ángela Campos objetó la eficiencia en atención a alumbrado, la CAPT pidió réplica y señaló que “los datos en manos del centro de atención y los técnicos del CAPT muestran que el sistema de alumbrado se encuentra funcionando de manera adecuada, con las fallas atendidas en el plazo de 48 horas que marca el convenio de concesión".

"...De hecho, 95% de los reportes son atendidos en menos de 24 horas. En el caso de la última semana, tras las afectaciones por la tromba del 10 de octubre, se ha podido comprobar que no hubo afectaciones significativas. Cabe mencionar que el 9% de fallas no atendidas que señala la Dirección de Atención Ciudadana corresponde a casos en los que hubo daños al mobiliario urbano que permanecen todavía bajo proceso legal y que no podemos actuar hasta que éstos concluyan, o a reportes de sectores donde el alumbrado sigue siendo responsabilidad del Municipio y no de la CAPT”.





Señaló que “los datos en manos del centro de atención y los técnicos del CAPT muestran que el sistema de alumbrado se encuentra funcionando de manera adecuada". (ARCHIVO)

Etiquetas: alumbrado publicoalumbrado torreon

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...