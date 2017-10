Denuncian presunto fraude en viviendas

EL DENUNCIANTE ES UN EMPRESARIO DE CHIHUAHUA; SÍNDICO SE DEFIENDE

Denuncian presunto fraude que afecta a unas 300 mil familias de diferentes partes del país entre ellas 5 mil de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango por despojo de sus viviendas de una manera ilegal. Responsabilizan al entonces director jurídico del Infonavit, ahora síndico del Ayuntamiento de Gómez Palacio, José Lorenzo Natera.

El denunciante, el empresario chihuahuense dedicado a los bienes raíces Mario Alberto Sánchez Zúñiga, quien explicó que el fraude se origina al no agotar el procedimiento legal en contra del trabajador para poder adjudicarse la vivienda y rematarlas en paquetes a inmobiliarias, sin brindarle la oportunidad de defenderse .

En el proceso se simula un juicio en un pequeño poblado ubicado en Compostela, en el estado de Nayarit. "No hubo ningún juicio, simplemente de forma arbitraria, a través del notario y el juez, simularon todos esos juicios que afectaron a más de 300 mil deudores, se las arrebatan (las viviendas) y las escrituran a nombre de Infonavit", explicó.

Hasta el momento explicó el también abogado en la Comarca se han detectado al menos 5 mil casos a los que se les ha dado seguimiento, ya que hasta el momento no han interpuesto las denuncias correspondientes.

Los supuestos juicios se celebraron en el Juzgado mixto de primera instancia de Compostela.

Para realizar la adjudicación de las viviendas por parte del Infonavit y después rematarlas se utilizan dos expedientes, "el mismo número de expediente que se usó desde Ciudad Juárez, en Tijuana se usa en Chiapas, en todos los casos, se trata del expediente numero 506 del 2013 radicados en Compostela Nayarit en el Juzgado Mixto, y el 297 del 2014 son los únicos expedientes que existen y avalan esas escrituras".

"La razón por la que me encuentro en Torreón es que uno de los principales actores y que firmó como director jurídico de aquel entonces el Infonavit es José Lorenzo Natera, síndico de Gomez Palacio, es una situación muy preocupante debido a que si ya contamos con la evidencia de que defraudó más de 300 mil personas, ahora le tienen la responsabilidad de ser el representante legal de un municipio".

Junto con el funcionario municipal, responsabilizó al Notario número 3 de San Blas Nayarit Antonio Herrera López, así como el juez mixto Mario Alberto Cervera, quienes avalaron los supuestos juicios.

Sánchez dijo que lo que se busca es que se anulen esas nuevas escrituras, "no tienen sustento que se anule el traspaso".

Dijo que, aunque solicitó un encuentro con Natera, éste no aceptó, "Yo me presenté con él, pero no quiso escuchar nada. Natera creo que tiene la capacidad jurídica para poder leer y darse cuenta que las escrituras están completamente mal".

