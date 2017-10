Se desdicen por casos sospechosos de Zika en Torreón

TORREÓN, COAH.-

Con una “disculpa”, la Jurisdicción Sanitaria número 6 se retractó de los tres casos sospechosos de Zika en Torreón.

César Del Bosque, jefe jurisdiccional, dijo que el área de Vigilancia Epidemiológica cometió un error y que hasta hoy, ninguna institución de salud pública ha notificado a pacientes con síntomas similares a esta infección que se transmite a través de la picadura del mosquito aedes aegypti.

“Yo creo que la doctora (Maura Huerta) se puso nerviosa, no supo decir 'no sé, déjeme investigar', ya me verificaron que no hay ningún caso en estudio, ni positivo.

La doctora ya pidió disculpas y yo me uno, es humana y se puede equivocar, es de sabios reconocer y ella está reconociendo que cometió en un error, no lo hacemos por cubrir ni tapar nada, nosotros no creamos las enfermedades, estamos para combatirlas”, expuso.

Ayer la dependencia informó que por primera vez en la Comarca Lagunera se habían reportado tres posibles casos del virus de Zika y que, clínicas públicas de la Secretaría de Salud y el ISSSTE habían informado de esta situación.

También se expuso que se trataba de hombres y mujeres jóvenes, aunque no se precisó la edad.

Incluso la misma doctora Huerta del área de Vigilancia Epidemiológica, había dicho que a más tardar en dos semanas se tendrían los resultados de las muestras sanguíneas que se habían enviado al Laboratorio Estatal de Salud Pública. “No hay ninguna notificación, ni casos sospechosos o probables de Zika”, expuso Del Bosque.

Hasta ayer, Coahuila sumaba 44 casos positivos de virus de Zika en el año: 21 en Monclova, 14 en Múzquiz, siete en Frontera, uno en Lamadrid y otro en Saltillo.





