Carlos Rivera elogia la solidaridad que nació entre la sociedad mexicana tras los sismos de septiembre; está listo para cantarles hoy a los laguneros en Gómez Palacio

Carlos Rivera sabe que México está de pie y unido. Hoy, más que nunca, se siente orgulloso del país que lo vio nacer.

Para el cantante, los sismos ocurridos en septiembre pasado, marcaron un antes y un después entre la sociedad ya que despertaron un espíritu de ayuda que parecía haberse extinguido del todo.

"Estas tragedias que vivimos reavivaron una nueva esperanza de lo que podemos hacer cuando nos juntamos.

"Me siento doblemente orgulloso de este país; y es que siempre presumía sus tradiciones y cultura cuando estaba en el extranjero, ahora le sumo el orgullo de saber que cuando nos necesitamos ahí estamos para ayudarnos. ¡Qué orgullo ser mexicano!", dijo Rivera en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

El nacido un 15 de marzo en el estado de Tlaxcala agregó que la República Mexicana se ha vuelto referencia a nivel mundial en torno a cómo salir adelante y movilizarse tras un desastre.

"Hemos marcado una pauta; sin embargo, esto no para, hay que seguir ayudando, en mi caso, me he sumado a la iniciativa Love Army México que creó Juanpa Zurita, la cual busca reconstruir casas que se destruyeron por los terremotos", externó.

Carlos tiene hoy una cita con los laguneros. Se presentará en el Paseo Independencia de Gómez Palacio a las 20:30 horas con motivo del Festival Revueltas 2017. Él expuso que se encuentra feliz de volver a La Laguna.

"Ustedes saben que le tengo mucho cariño a la Comarca porque en Matamoros nació mi madre. Les llevo un show muy poderoso que no sólo se queda en baladas ya que hay canciones para bailar, tiene de todo; les va a encantar".

El exacadémico expresó que estrenará en Gómez su reciente sencillo Lo digo, el cual grabó con Gente de Zona. Aclaró que no se trata de una rola de reguetón-, "es un vallenato con influencias cubanas".

"Se trata de una melodía que Gian Marco y yo compusimos. Su letra invita a salirte de tu zona de confort y sonreírle a la vida pese a que en ocasiones puede ser complicada. No es una rola urbana, Gente de Zona hacen canciones de otro tipo como La Gozadera que exalta el orgullo latino".

Vía telefónica, el también actor informó que en noviembre lanzará un CD+DVD en vivo muy diferente a sus producciones anteriores. Será hasta el segundo semestre de 2018 cuando entregue una nueva placa musical de estudio.

"Más que un disco es una película, un documental basado en mi gira Yo creo y en mi disco del mismo nombre. Mostraremos lo que hay detrás de cada presentación: Los hoteles, los viajes, lo que pasa en los trayectos o antes de salir a cantar. Incluimos segmentos de presentaciones que di en Ciudad de México, Buenos Aires, Madrid y otras ciudades de España".

Algo que de igual manera tiene contento a Rivera es su participación en la nueva cinta de Disney, Coco. Durante la charla reveló que uno de sus sueños era interpretar un tema de una película de la casa de Mickey Mouse.

"Me siento honrado por esta oportunidad, canto la melodía principal que es Recuérdame. El filme se encuentra inspirado en las tradiciones mexicanas.

"La trama tiene mucho que ver con anhelos míos, en unos días sabrán por qué. Disney echará la casa por la ventana en el estreno, estén pendientes. También hice el doblaje de un personaje", dijo.

Siempre recordará a Hiromi

"Dicen que el primer gran amor nunca se olvida, por ello yo jamás podría olvidarte...", con esas palabras Carlos Rivera se despidió en Instagram de Hiromi Hayakawa, quien dejó huella en el cantante. Como es sabido ella murió el pasado 27 de septiembre.

En la entrevista que Carlos ofreció a El Siglo de Torreón, él comentó que siente una triste enorme por la partida inesperada de Hiromi.

"No quiero hablar mucho del tema por respeto a su familia, sólo puedo decirles que siempre la recordaré con mucho amor como la gran persona y la gran artista que fue", expuso.

En el citado mensaje que colocó en Instagram, el cual acompañó con una foto, Rivera dio a conocer que fue la lagunera quien le inculcó el gusto por el teatro musical, algo que confirmó a este diario.

"A ella le debo hacer teatro musical, Hiromi me presentó ese mundo maravilloso. Ella marcó para siempre mi vida y estoy seguro que lo mismo hizo con las personas que coincidieron en su vida", puntualizó.





