Se disculpa por cachetada

El actor Eduardo Yáñez justificó su comportamiento por preguntarle de su vida privada

Luego de que Eduardo Yáñez agrediera con una cachetada al reportero "Paco" Fuentes de El Gordo y la Flaca durante la alfombra roja de un evento en Los Ángeles, el actor ofreció una disculpa a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta", escribió el actor.

El miércoles se dio a conocer que Yáñez se molestó por una pregunta que lanzó el reportero sobre su hijo, y reaccionó con una agresión física que se hizo viral.

"Ya no me faltes al respeto", advirtió Yáñez al reportero, quien contestó que no lo estaba haciendo y entonces el actor respondió con una cachetada.

"Paco" Fuentes piensa tomar acción legal contra Yáñez; luego de la agresión acudió con agentes de la policía y recibió atención médica.

Una demanda similar fue interpuesta en 2009 por su exesposa Francesca Cruz en Santa Mónica, California, quien lo acusó de violencia doméstica.

Irónicamente, Yáñez se había referido momentos antes a la relación que debe existir entre la prensa y los artistas.

Comentó a un reportero de Televisa que si bien los medios se han expandido a comentar sobre la vida personal de los actores, "tenemos que adaptarnos a eso y saber cómo contestar y saber qué es lo que queremos decir y lo que no".





Agresivo. El actor agredió a un reportero del equipo del programa El Gordo y la Flaca por preguntarle sobre la situación que tiene con su hijo durante una alfombra roja. (ARCHIVO)

