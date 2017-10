Se registra Zavala como independiente

La ex panista Margarita Zavala formalizó este jueves su solicitud al Instituto Nacional Electoral (INE) para ser considerada aspirante presidencial por la vía independiente, justa para la que, consideró, el ex presidente Felipe Calderón es una de sus fortalezas.

Zavala pasó de ser la primera dama en el sexenio pasado, a la solicitante 36 en presentar su escrito como presidenciable independiente. De reunir los requisitos básicos, el próximo lunes 16 arrancará su proceso para recabar, máximo hasta el 12 de febrero, 866 mil 593 firmas de apoyo a su postulación sin partido.

Medio centenar de seguidores la recibieron y arroparon en el INE. Ante ellos, Zavala reconoció que reunir esa cifra será tarea difícil, "una proeza", pero puso la decisión de su candidatura en manos de los ciudadanos.

De todas formas aclaró que irá por las firmas de panistas y no panistas, pero, atajó, "yo no estoy organizando ninguna desbandada, yo voy por los ciudadanos, sin importar qué filiación tienen, por quién han votado".

Puntual, a las once de la mañana, Zavala hizo su arribo al INE, donde la Estudiantina Cuarentuna de la Ciudad de México ya entonaba canciones. Entregó sus documentos, entre ellos los que acreditan contar con una asociación civil. Su equipo informó que no esta no se trata de Dignificación de la Política A.C., de la que durante casi dos años ha sido "embajadora".

Le esperaban blanzquiazules "de cepa", como el nieto del fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, del mismo nombre, y María Elena Álvarez de Vicencio además de ex funcionarios como Consuelo Sáizar, ex titular de Conaculta, o José Luis Luege, ex director de Conagua y ex panista.

Acudió su madre, Mercedes, pero no Felipe Calderón.

En rueda de prensa, se refirió al PAN, al que renunció el 6 de octubre tras una militancia de 33 años: "Es un partido al que quiero bien", dijo.

El universal

Se apunta. Margarita Zavala formalizó su solicitud al INE para ser considerada aspirante .

