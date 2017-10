Eduardo Yáñez agrede a reportero

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Eduardo Yáñez reaccionó de manera violenta ante un reportero del programa El Gordo y la Flaca.

Un video en la cuenta de Instagram de la emisión muestra el momento en que el reportero le pregunta a Yáñez sobre la situación con su hijo, quien lo exhibió por su agresividad y por supuestamente haberlo maltratado.

"Si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale dinero", le dijo Yáñez al reportero, quien comentó que trata de ser el vínculo con la gente, pero el actor respondió "eso es mierda, eso lo hacen para que la gente se meta en lo que no les importa".

"Ya no me faltes al respeto", advirtió Yáñez al reportero, quien contestó que no lo estaba haciendo y entonces el actor respondió con una cachetada.

El actor fue entrevistado a su paso por la alfombra roja de un evento en Los Ángeles.

Irónicamente, Yáñez había explicado momentos antes a Televisa, la relación que debe existir entre la prensa y los famosos.

"La prensa hace un trabajo muy diferente al que yo hago… Se ha expandido a comentar más sobre la vida personal de los actores que sobre el trabajo. Pero los actores tenemos que adaptarnos a eso y saber cómo contestar y saber qué es lo que queremos decir y lo que no".

Univisión confirmó que tras el altercado, Paco Fuentes acudió a un hospital para ser valorado y ayer presentó una denuncia por agresión contra el actor mexicano.

Recordemos en que en julio pasado, su hijo lo acusado de ser un drogadicto, una persona violenta, un mal padre y muchas cosas más.

El actor lamentó que sea su propio hijo quien lo haya exhibido con los medios a pesar de ser muy hermético con su vida personal.

Archivo

Problemas. El reportero demandará al actor por agresión.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...