Niega controversia con primera dama

La controversia entre la primera y la actual esposa del presidente Donald Trump pareció bajar de intensidad ayer después de que Ivana Trump aseguró que nunca diría o haría algo en contra de la primera dama, a quién calificó como "familia".

En una entrevista grabada, difundida ayer martes en el programa Fox and Friends, de la cadena homónima, la primera esposa del presidente estadounidense aseguró no tener problema alguno con Melania Trump, la cuarta cónyuge del mandatario, y con quien dijo interactuar en ocasiones.

Ivana, la madre de los tres hijos mayores de Trump, reveló incluso haber enviado a Melania un mensaje de apoyo después de las críticas de que fue objeto durante la campaña presidencial debido a su inglés con acento.

"Le mandé un texto (diciendo) que la última cosa que haría sería decir algo malo sobre ti, tú sabes, porque eres familia, que yo no digo nada malo o hago nada a espaldas de un miembro de la familia", declaró.

Cuestionada sobre si le gustaría estar en la posición de la primera dama, Ivana dijo que era mejor que Melania ejerciera ese papel y no ella, aduciendo que Washington "es una ciudad difícil".

"Me pidieron que fuera la embajadora de Estados Unidos en República Checa (su país natal). Le dije (a Donald Trump), tú sabes, si me lo hubieran pedido 10, 15 años atrás, lo hubiera hecho, pero ahora no quiero estar en Praga por cuatro años", manifestó.

Efe

