Le enorgullece ser cantante

TORREÓN, COAH.-

Edith Márquez, quien llegará mañana a Gómez Palacio, dice que disfruta al máximo su profesión; en noviembre grabará un disco inédito

TORREÓN, COAH







COMENTAR

La música la hace feliz, alimenta su alma. No concibe el día a día sin cantar en un escenario como el que pisará el día de mañana en el Paseo Independencia de Gómez Palacio a partir de las 8:00 de la noche.

La cantante Edith Márquez ofrecerá un concierto en La Laguna de Durango como parte de las actividades del Festival Revueltas en su edición 2017.

En entrevista con El Siglo de Torreón, la ex Timbiriche comentó que se encuentra entusiasmada por volver a la región y además reveló que agradece a la vida el que la haya introducido a la música desde hace décadas.

"Me siento satisfecha y orgullosa de lo que he logrado a lo largo de estos años de trabajo, de entrega y de sacrificios porque en esta carrera tienes que sacrificar tiempo con la familia, pero créanme que ha valido mucho la pena; me siento agradecida con el público y orgullosa de mi trabajo", dijo.

La nacida un 27 de enero externó que ansía reencontrarse con sus seguidores de la Comarca Lagunera con quienes no se había reunido en un largo tiempo.

"Tenía mucho de no ir para Gómez Palacio, una ciudad que me gusta mucho. Me encanta La Laguna y pues ya estoy más que lista para ir a cantarles.

"Les llevaré un show muy completo con mariachi, con banda sinaloense. Se la van a pasar muy bien y por supuesto no faltarán las canciones que ustedes han hecho éxitos", expresó.

Márquez comentó que sus recientes materiales discográficos de concepto, Emociones 1 y 2, le han dado múltiples satisfacciones. En noviembre se meterá al estudio de grabación con el fin de alistar su siguiente disco, el cual será inédito.

"Ambos álbumes contienen melodías que han trascendido durante la historia de la música de habla hispana. La siguiente producción contendrá será de baladas pop y espero que cada track que incluyamos vuelva a tocar el corazón del público".

Este año, algo que de igual manera ha mantenido ocupada a Edith es la gira Par de Reinas que realiza al lado de Ana Bárbara. Ambas han actuado en varias ciudades de México y en breve continuarán la gira por la Unión Americana.

"La gente nos ha recibido con los brazos abiertos en cada concierto que hemos dado. Ana y yo hemos hecho una gran mancuerna. Siempre la había admirado como artista y ahora conocerla como mujer y como persona ha sido increíble", dijo.

La fusión de sus talentos desembocará, según dijo la intérprete, en una rola de nombre Par de reinas que vendrá incluida en el próximo disco de "La Reina Grupera".

"El tema lo compuso Ana Bárbara, ya lo grabamos y en verdad que quedó muy bonito. Pronto podrán escucharlo", comentó Márquez.

En cuanto a los sismos que azotaron parte del país los días siete y 19 de septiembre, Edith confía en que gracias a la unidad que se ha dado a nivel nacional, México saldrá adelante.

"Nuestra nación se ha caracterizado por contar con habitantes nobles, entregados y trabajadores. Estamos luchando por reconstruir este país y claro que lo vamos a lograr. Si continuamos unidos será más fácil adelante", puntualizó.

Repertorio

Algunos hits de Edith son:

- Ese beso

- Mírame

- Mi error mi fantasía

- No te preocupes por mí

- Dejémoslo así

- Hazme Olvidarlo

- Mi nombre

"Tenía mucho de no ir para Gómez Palacio, una ciudad que me gusta mucho. Me encanta La Laguna y pues ya estoy más que lista para ir a cantarles". — Edith Márquez, cantante

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...