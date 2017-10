Día crucial en Cataluña; tensión al máximo

En medio de un clima de tensión e incertidumbre y luego de que los partidarios de la independencia catalana y los defensores de la unidad española han medido fuerzas en las calles, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, planea comparecer hoy ante el Parlamento para anunciar si proclama o no la independencia de esa comunidad autónoma.

Puigdemont trasladará a los diputados (135 de la cámara local) los resultados del referéndum de independencia del pasado 1 de octubre (90.2 % a favor de sí, 7.8 % del no), que no reconoce el Estado español y que semanas atrás el Tribunal Constitucional había declarado ilegal.

Los separatistas de la Asamblea Nacional Catalana, que no esperan otra cosa que la declaratoria unilateral de independencia, han anunciado que saldrán a la calle y rodearán la sede del Parlamento para presionar a su presidente bajo la consigna "Hola República".

Pero el presidente del gobierno español Mariano Rajoy advirtió nuevamente el lunes que España no será dividida por una declaración de independencia de Cataluña y dijo que el gobierno está listo para responder a cualquier intento de autodeterminación.

"Absolutamente no. España no se dividirá y se preservará la unidad nacional. Haré todo lo que la legislación me permita" para asegurar la unidad del país, dijo el presidente español al diario alemán Die Welt.

[INTERNACIONAL 12A]







