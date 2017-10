Explica gerente del Simas a regidores litigio contra Ecoagua

TORREÓN, COAH.-

ENTREGÓ LOS EXPEDIENTES

“Esto es lo que voy a dejar a la siguiente administración municipal, no palabras sino sentencias ganadas y con sus documentos”, dijo el gerente del Simas Xavier Herrera Arroyo a los regidores y la síndica del Ayuntamiento que se reunieron en la Comisión del Agua y a quienes les explicó de principio a fin, el litigio que emprendió el Simas contra le empresa Ecoagua, a la que le canceló anticipadamente el 28 de abril del 2015 una concesión que vencería hasta 2021 por la operación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR).

Herrera indicó que le preocupa que “curiosamente junto con Zermeño resurgió Ecoagua luego de dos años y medio que fue sacada de la PTAR y también las versiones de los regidores panistas que nunca se preocuparon por el tema y ahora duden que se haya ganado el litigio".

“Todo apunta a que están preparando hacer otro negocio con Ecoagua”, dijo.

Los expedientes de cada uno de los litigios ganados, Herrera los entregó en manos al regidor Sergio Lara Galván quien la semana pasada le reclamó públicamente sus dudas respecto a que el litigio se haya ganado por el Simas, argumentando que no tenía los documentos del caso.

También le recomendó a Lara y a las panistas Angela Campos y Gabriela Casale que buscaran la información del caso en internet, “ ya que son temas públicos”.

La reunión de información se realizó en el Simas y mediante una presentación gráfica se les mostró el proceso. “Para que no les queden dudas ni a ellos ni a nadie y así les voy a dejar todo lo del Simas para que luego no inventen que les dejamos mal el sistema. Les dejé todo lo más clarito posible para que desechen las politiquerías y vean las realidades, que no es cuestión de partidos y de colores sino que hubo un proceso administrativo y jurídico por el que se ha estado pagando”.

Durante el desarrollo de la Comisión del Agua el gerente hizo alusión a lo que consideró un sin sentido que cuestionen el pago al despacho que se hizo cargo del litigio, cuando lo trascendental es "haberle ganado todas las sentencias a Ecoagua, el dinero que se ahorra por la cancelación anticipada de una concesión cuyo contrato firmado en 1999 por el entonces alcalde Jorge Zermeño fue siempre en desventaja para el municipio".

El gerente del Simas se refirió a Juan José Gómez como la persona que supuestamente se hará cargo de la gerencia general en 2018 y señaló que fue precisamente uno de los que firmaron el contrato de concesión a favor de Ecoagua.

“La preocupación es que curiosamente vuelven los mismos participantes de ese contrato a la próxima administración, pero ellos seguramente harán lo suyo, después van a decir que no era conveniente el juicio aunque las sentencias ahí están”.

En la discusión sobre el tema de Ecoagua, se mencionó a Luis Vallejo Moreno, exempleado del Simas como secretario de Gestión y Seguimiento en el 2013 cuando se guardó en un escritorio una auditoría realizada por la Auditoría Superior del Estado y quien es el que asesora a las autoridades entrantes.

En la ronda de intervenciones, Sergio Lara puntualizó que si bien el contrato de concesión de la PTAR se firmó en la administración de Jorge Zermeño, la obra fue durante el gobierno de Salomón Juan Marcos y el contrato fue avalado además por Banobras y el Congreso del Estado.

“Si hay una responsabilidad, debe aplicarse la ley, a todos los que resulten responsables, incluso desde el exalcalde Eduardo Olmos quien dejó de pagar la contraprestación de Ecoagua", añadió.

Lo anterior ante el acuerdo del Consejo Directivo del Simas que preside Victor Navarro Arratia y que acordó presentar una denuncia contra los que intervinieron en el contrato firmado por la concesión de la planta en 1999 que permitió que una obra de 170 millones de pesos se haya pagado 7 veces debido a las desventajosas condiciones para el municipio.





El gerente del Simas entregó los expedientes a los regidores. (FERNANDO COMPEÁN)

En reunión con regidores, Xavier Herrera, detalló el litigio de Simas con Ecoagua. (FERNANDO COMPEÁN)

En la ronda de intervenciones, Sergio Lara puntualizó que si bien el contrato de concesión de la PTAR se firmó en la administración de Jorge Zermeño, la obra fue durante el gobierno de Salomón Juan Marcos y el contrato fue avalado además por Banobras y el Congreso del Estado. (FERNANDO COMPEÁN)

