El dinero que el sismo se llevó

Mientras el cine registró 59.9 millones menos, el teatro en la ciudad dejó de ingresar al menos 14.6 en taquilla, en el rubro de espectáculos

El sismo del 19 de septiembre golpeó también al medio del espectáculo. Por el decreto de emergencia en la Ciudad de México y los tres días de luto nacional ordenados por el presidente Enrique Peña Nieto, todos los eventos públicos fueron cancelados. Cine, teatro y música registraron bajas y pérdidas estimadas en 74.5 millones de pesos.

Los espectáculos en vivo fueron los más golpeados. De acuerdo con la oferta teatral de la primera semana posterior al sismo, 481 funciones fueron canceladas (teatro comercial, del Instituto Nacional de Bellas Artes y obras independientes). Y si bien no todas las puestas en escena lucen llenas en cada función, se estima que más de 18 mil personas dejaron de asistir tan sólo a las obras comerciales.

De acuerdo con un conteo de las obras que se presentaron en las zonas centro y sur, donde predomina la oferta teatral, se estima que dejaron de ingresar a la taquilla más de 14.6 millones de pesos.

Los productores teatrales coinciden en que, ante la emergencia, las compañías son sensibles ante la situación, pero hay gastos fijos como rentas y servicios de agua, luz y teléfono que se deben pagar, trabajen o no.

En el cine, los estrenos no se suspendieron. Cintas como Me asusta, pero me gusta y ¡Madre! llegaron a la cartelera en tiempo y forma la tercera semana de septiembre y se posicionaron en el top 10 de las cintas con más venta de entradas. La cinta mexicana obtuvo 1.03 millones de asistentes, mientras que la de Aronofsky atrajo 409 mil espectadores.

Sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica registró en la cuarta semana de septiembre un descenso de 1.3 millones de espectadores, con respecto a la semana previa del sismo, lo que equivale a 59.9 millones de pesos, tomando como base el promedio del costo de boleto de 46.1 pesos.

Al impacto del desastre natural y el cierre de algunas salas que presentaron daños o en estaban en proceso de revisión se añade el hecho de que ese fin de semana no hubo un estreno fuerte ni se realizó promoción a los filmes nuevos, debido a que se mantenía la emergencia en la ciudad.

En el rubro musical, fueron pospuestos 23 conciertos entre Auditorio Nacional, Teatro Metropólitan, Teatro de la Ciudad, Palacio de los Deportes, Pabellón Cuervo, Plaza Condesa, Arena de la Ciudad de México, Lunario y Foro de la Biblioteca Vasconcelos, lo que equivale a cerca de 461 mil 365 personas que no asistieron a los conciertos.

Sólo se mantuvieron las presentaciones de Pepe Aguilar, quien donó la taquilla de su show en la Arena Ciudad de México, y Kasabian en el Pabellón Cuervo.

Shows como el de Def Leppard se mantuvo, pero Zignia, promotora de la Arena, obsequió 2 mil boletos a cambio de artículos para donar a los damnificados por el sismo.

Personal de Ocesa explicó que tanto los recintos como los artistas cuentan con un tipo de seguro en caso de cancelaciones y que hasta la fecha, ninguno se ha ocupado porque casi todos se reagendaron y los registros de devolución de dinero por los boletos ya adquiridos son aún bajos porque la gente está interesada en acudir a las nuevas fechas. Sólo fue cancelado hasta el momento el concierto de Shawn Mendes en el Auditorio.

Sin embargo, detener el show ocasionó a la promotora Ocesa la pérdida de 3 mil 500 empleos indirectos la primera semana y alrededor de 5 mil para la segunda, de acuerdo con personal de la empresa.

Reagendan shows

Los espectáculos que cambiaron de fecha fueron:

- Jarabe de Palo: El grupo ofreció uno de cinco que tenía programado en el Teatro de la Ciudad; ahora será el 23 de octubre en el Metropólitan y el 24 en el Teatro de la Ciudad.

- Ricardo Arjona: Tras la cancelación de los shows que daría los días 27 y 28 de septiembre en la Arena Ciudad de México, cantará 19 y 20 de octubre en el mismo lugar.

- Shawn Mendes: El músico canadiense se presentaría en el Auditorio Nacional un día después del terremoto. Aún no se ha anunciado una nueva fecha.







