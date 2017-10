Rompe Margarita Zavala con PAN

CIUDAD DE MÉXICO.-

Tras 33 años de militancia, Margarita Zavala, exdiputada federal y exprimera dama de México, confirmó ayer su salida del Partido Acción Nacional (PAN), una decisión que resta fuerza a una incipiente alianza opositora, provoca una fractura en el principal instituto político de derecha y favorece al oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) de cara a los comicios de 2018.

Zavala anunció en un vídeo publicado en Twitter que renuncia al PAN para contender como candidata independiente en las presidenciales del 1 de julio del año próximo. "La dirigencia me ha impedido participar cabalmente en cualquier cargo", expuso Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), enfrentada al presidente del PAN, Ricardo Anaya, a quien acusó de apoderarse de los órganos del partido y "cancelar la vida democrática interna".

Recordó que hace dos años anunció su intención de buscar la presidencia del país en 2018. "Hubiera querido hacerlo representando el PAN, e hice todo lo que estaba en mis manos para lograrlo", aseguró. Por ello pidió "métodos democráticos" y "reglas" para la designación de los candidatos del partido. No obstante, añadió, sus iniciativas fueron ignoradas por la dirigencia.

"Quien me compite (Anaya) ha copado los órganos del partido y ha terminado por entregar la decisión más importante del PAN a otros", aseveró, en aparente alusión al Frente Ciudadano por México, alianza anunciada el mes pasado entre la agrupación conservadora y los izquierdistas Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.

Zavala, quien según varios sondeos era la favorita de los mexicanos para encabezar la contienda presidencial por parte del PAN, enfatizó que presenta la renuncia antes de conocer quién será el aspirante del PAN a la Presidencia y la forma en que será elegido. "De no hacerlo, quedaría impedida para participar en la contienda electoral", subrayó. Los candidatos independientes tienen plazo hasta el 14 de octubre para presentar su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

En respuesta al anuncio de Zavala, Anaya consideró que la renuncia de la ex primera dama al partido "es una decisión equivocada, porque la salida de Margarita del PAN sólo le beneficia al PRI, que no merece otra oportunidad porque le ha fallado a México".

En un mensaje difundido por Twitter, sostuvo que la salida de Zavala también es un error porque la candidatura a la que aspiraba la ex primera dama aún no está decidida. "Y no podemos modificar los tiempos que están en la ley ni los del PAN ni los del Frente Ciudadano por México", añadió.

