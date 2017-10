Hace fiesta a latinos en la Casa Blanca

TRUMP PROCLAMÓ QUE 'EL COMUNISMO ES DEL PASADO'

El presidente de EU, Donald Trump, evitó toda mención a la inmigración en la celebración del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca, donde reiteró sus críticas a los gobiernos de Cuba y Venezuela, y recordó a los afectados por el huracán María en Puerto Rico y por el reciente terremoto en México.

Ante una audiencia de más de 200 líderes de negocios, religiosos y comunitarios de la población latina en EU, que lo recibió con "bravos" en español, Trump eludió cualquier referencia al muro con México, una de sus promesas de campaña, o a su filosofía de mano dura con la inmigración ilegal.

Tampoco habló de su decisión de poner fin a DACA, un programa que ha evitado la deportación de 800,000 jóvenes indocumentados, mientras se espera que la próxima semana presente los "principios" que, a su juicio, debe seguir el Congreso para elaborar y aprobar una reforma migratoria.

En un discurso en el que mezcló temas muy diversos, Trump proclamó que "el comunismo es pasado" y "la libertad es el futuro", al insistir en sus críticas hacia Cuba y Venezuela.

"No levantaremos las sanciones al régimen cubano" hasta que no haya "libertad" en la isla, enfatizó Trump, quien ya ha expresado en varias ocasiones su oposición a poner fin al embargo si no se producen "reformas fundamentales" en Cuba.

RECUERDA A LAS VíCTIMAS DEL 19-S

Trump recordó a las víctimas del terremoto ocurrido el pasado 19 de septiembre en México, durante un acto en el que describió a Enrique Peña Nieto como un "presidente maravilloso".

"Nuestros corazones y plegarias están con todos los afectados por los desastrosos terremotos en México", dijo, lo que desató elogios entre algunos de los presentes.Recordó que Peña Nieto le llamó por teléfono para agradecerle el apoyo.

Solicitudes Unos 64 mil 'dreamers' Unos 64 mil 'dreamers' ⇒ Presentaron solicitudes para renovar su inscripción al programa de alivio migratorio DACA. ⇒ Desde que Donald Trump anunciara su fin el pasado 5 de septiembre.

A su manera. Luego de fustigar a los hispanos en EU, ayer Trump celebró la Herencia Hispana.

