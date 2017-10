Trife perfila a Riquelme

TRIBUNAL DESCUENTA GASTOS DE CAMPAñA AL PRIISTA Y ORDENA AL INSTITUTO ELECTORAL RECALCULAR OTROS

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó ayer una resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto al dictamen consolidado de fiscalización y determinó descontar a Miguel Riquelme, excandidato de la coalición Por un Coahuila Seguro, encabezada por el PRI, un millón 43,163.97 pesos de sus gastos de campaña.

Con esta rebaja, el gobernador electo de Coahuila queda con un rebase del tope de campaña de 2.4 % y no de 7.9 %, como originalmente lo había reportado el INE. Con esto, no se cumpliría la causal de nulidad establecida en el artículo 41 de la Constitución que indica como requisito un rebase de al menos 5 %.

No obstante, el resultado final del proceso judicial no está definido aún, ya que falta el desahogo de otras impugnaciones y la calificación de la elección en su conjunto, la cual se dará hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila resuelva los recursos presentados por los candidatos de oposición.

Tras un diferimiento de un día y justo en el momento en que el Consejo General del INE sesionaba para aprobar un dictamen sobre otros gastos de campaña, la Sala Superior del TEPJF, conformada por siete magistrados, resolvió por mayoría el proyecto de los procesos SUP-JDC-545/2017 y RAP 204 acumulados, con lo cual determinó, en primer lugar, que las normas y criterios aplicados por el INE eran vigentes y que los actores tuvieron conocimiento de las mismas, al haber sido debidamente notificados.

"Sin embargo, el pleno revocó el dictamen en relación con una serie de gastos no reportados, considerando que el análisis del material probatorio realizado por el Instituto fue deficiente, ya que no logró generar certeza acerca del origen y destino de los gastos supuestamente no reportados, ni su vinculación con actos de campaña", dice el comunicado oficial.

La Sala Superior eliminó 993,013.96 pesos por publicidad contratada en Facebook, 3,750 por viáticos y 46,400.01 pesos por el descuento de una falla en una pantalla. Quedan pendientes otros 886,787 pesos que el INE deberá revisar de nuevo y que podrían descontarse del gasto de campaña del PRI.

Al conocer la decisión, el PRI hizo circular versiones de que el fallo del Tribunal era un aval del triunfo de Riquelme, mientras que el PAN mantuvo la postura de que la anulación es inminente, toda vez que faltan procedimientos.

Por su parte, el Consejo General del INE aprobó el dictamen del proceso oficioso sobre gastos de representantes de partidos que indica que Riquelme rebasó el tope de campaña en un 10.5 por ciento, sin restar lo descontado por el Tribunal, dictamen que puede ser impugnado en la misma Sala Superior.

