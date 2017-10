Avalan plan de manejo de aguas pluviales

YOLANDA RÍOS

Con la asistencia de los directivos de Fomec, las Comisiones de Urbanismo, Gobernación, Obras Públicas y Fomento Económico, aprobaron por unanimidad la presentación del Programa Parcial de Manejo de Aguas Pluviales del sector Mieleras que tiene carácter metropolitano porque abarca Matamoros.

Empezó a integrarse hace dos años y se financió con recursos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) a razón de 1.5 millones de pesos.

Este estudio hidrológico lo realizó la empresa Urbis y sus objetivos se les explicaron a los ediles.

Lo más relevante de este programa, es resolver los problemas de anegamiento de aguas de lluvia en la Zona Fabril ubicada al sur de la ciudad, que inunda las áreas de varias industrias y la perjudican respecto a su perspectiva de inversión.

No implica el cambio de Uso de Suelo ni el Plan Rector de Desarrollo de la ciudad, pues sólo abarca un sector industrial, se relaciona también con la necesidad de que los industriales vayan cediendo anticipadamente el 10 por ciento que por Ley les corresponde de su área vendible futura y con esta tierra en poder del Gobierno estatal o municipal se pueden gestionar recursos, pero al particular le tocaría hacer sus vialidades y pavimentos.

Una vez aprobado por el Cabildo el día de hoy en sesi→ ón ordinaria, el programa hidrológico será el marco legal para que en algunas hectáreas de Mieleras se puedan crear lagunas de captación de agua de lluvia que se les dará un uso para áreas verdes o recargas.

En la reunión, el director de Obras Públicas Gerardo Berlanga Gotés, quien ordenó este estudio a petición de los industriales, les explicó a los ediles que la captación de las aguas pluviales, "ya no inundarán la zona industrial, el agua no se va a entubar, no habrá cárcamos de rebombeo para aventar el agua. Los industriales aceptan que en sus propias tierras que son área de donación, se hará la captación de agua y los librará de muchos problemas".

Tambien estuvo el director de Urbanismo Gabriel Calvillo Ceniceros, quien destacó lo positivo de que se realicen estos planes Asistieron Alberto Allegre, presidente de Fomec y Salvador Jalife, expresidente.

