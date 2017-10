Organizaciones pedirán al Congreso votar contra el aborto

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Asociaciones Pro-Vida se organizan para presionar al Congreso del Estado de Coahuila con la finalidad de que no se aprueben las propuestas de Ley que darían a la mujer la posibilidad de abortar durante las primeras 12 semanas de gestación.

A través de la campaña “40 días por la Vida” que tiene como lema “Rezamos por el fin del aborto”, es como manifiestan su rechazo a las modificaciones de los artículos 357 y 361, del código penal actual y que pasarían a los artículos 195-199.

Según dijeron, con las modificaciones se establece la muerte del producto de la concepción después de las 12 semanas del embarazo, cuando actualmente la legislación dicta que la muerte del producto se da en cualquier momento del embarazo.

Además la modificación en el caso de violación, implantación o inseminación indebidas no establece periodo de plazo para el aborto.

“Estamos consternados, preocupados e indignados, por la iniciativa de ley propuesta por el ciudadano gobernador Rubén Moreira Valdés, donde se pretende, bajo el eufemismo de despenalizar, realmente legalizar el asesinato de inocentes (…) nosotros nos pronunciamos completamente en contra y hacemos un llamado a la ciudadanía”, dijo Claudia Susana Nevarez Quintana, directora de la campaña 40 Días por la Vida.

Añadió que las organizaciones lo que pretenden es que se privilegie el derecho a la vida por encima de cualquier derecho humano. “Creo que no hay un derecho humano que el derecho a la vida, no podemos hablar de un derechos de libertad de expresión, de conciencia, de tránsito de posesión, etc., si no fundamentados primero el derecho a la vida y no podemos violentar ese derecho que todo ser humano como está demostrado que es la unión del óvulo y el espermatozoide es un ser humano; no es la madre, es otro ser humano así que no podemos argumentar desde la postura de muchas mujeres que dicen: 'es el derecho a decidir sobre tu cuerpo'”.

Las organizaciones desconocen el número de abortos registrados en la ciudad, sólo manifestaron que saben que el año pasado se registraron mil abortos en el estado, mismos que fueron provocados por las mujeres y que no recibieron sanción, citando a la Secretaría de Salud.

Sin embargo, el Sector Salud informó que no se cuenta con dicha cifra. -¿Entonces sin la legislación, las mujeres se están practicando abortos?- se cuestionó. Tristemente sí, imagínate si se legisla entonces les estamos abriendo la puerta. - ¿En qué ciudades se ha dado el aumento de abortos al momento de legislar? La Ciudad de México. -¿Cuánto aumentó?- No tengo el dato, necesitaría buscar las estadísticas porque no las aprendí de memoria

Tampoco conocen estadísticas sobre abortos clandestinos, ni muerte de mujeres por abortos legales e ilegales en México. El grupo dijo que su propuesta principal es apostarle a una “educación sexual humana” basada en la promoción de la abstención y no la que se lleva en las escuelas a la que calificaron como “educación sexual animal” basada en la enseñanza de los métodos anticonceptivos y la búsqueda del placer. La campaña inició el 27 de septiembre.

El grupo está de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la Biblioteca ubicada en la Alameda Zaragoza. A quienes asisten a apoyar la campaña, les piden rezar para que termine el aborto, además de proporcionarles información sobre el derecho a la vida. Además dijeron que preparan acciones legales y otras medidas para impedir que la iniciativa sea aprobada por el Congreso.





A través de la campaña “40 días por la Vida” que tiene como lema “Rezamos por el fin del aborto”, es como manifiestan su rechazo a las modificaciones de los artículos 357 y 361, del código penal actual y que pasarían a los artículos 195-199. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...