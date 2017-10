Gana Kazuo Ishiguro el premio Nobel de Literatura

COPENHAGUE.-

COPENHAGUE







COMENTAR

El novelista Kazuo Ishiguro, más conocido por su libro The Remains of the Day (Los restos del día), es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2017.

Nacido en Japón, Ishiguro ahora vive en Gran Bretaña y escribe en inglés. La Academia Sueca destacó que con sus "novelas de gran fuerza emotiva, ha descubierto el abismo bajo nuestro sentido ilusorio de conexión con el mundo".

El premio conlleva un metálico de 9 millones de coronas (1.1 millones de dólares).

El británico fue el galardonado de este 2017. (AP)

Etiquetas: premio nobelKauzo Ishiguro

Más de Cultura

... Anterior Siguiente ...