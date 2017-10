Los jugadores deben creérsela: Siboldi

Aarón Arguijo Gamiochipi

TORREóN, COAH. - La falta de contundencia sigue siendo un grave problema en Santos Laguna, así lo detectó el nuevo entrenador Robert Dante Siboldi, quien apela a la paciencia y a recuperar la confianza, convencido en que cuenta con un plantel competitivo.

Al término del empate sin goles ante Puebla, el estratega charrúa destacó que Santos debe mejorar mucho en su confianza para aspirar a ser contundentes y conseguir resultados positivos: "creo que pasa un poco por la confianza, los jugadores deben creérsela, tuvimos algunas jugadas donde llegamos al borde del área, quisimos hacer un toque de más y no tiramos, aunque tenemos a jugadores que le pegan muy bien a la pelota de media distancia, nos falta esa confianza que se requiere para ganar un partido, el equipo venía golpeado, es entendible que la confianza no se genere, pero con el trabajo diario la vamos a ir adquiriendo", señaló.

En su análisis del partido, Siboldi apuntó que su equipo fue claro dominador durante el segundo tiempo, aunque no tuvo la puntería necesaria: "nos costó en el primer tiempo agarrar el ritmo, la dinámica del partido, el tener la pelota, dejamos espacios en medio campo y ellos aprovecharon muy bien, estaban buscando en un contrataque conseguir el gol que les diera la ventaja, vinieron principalmente a estar bien parados y buscar un contragolpe, nos costó el primer tiempo, pero sin duda que en el segundo crecimos en intensidad, tuvimos más tiempo la pelota, pero nos costó porque el rival también juega con toda su estrategia de aguantar bien atrás y no pudimos abrir el cerrojo", dijo.

Para Siboldi, es comprensible que los aficionados protesten ante la falta del resultado positivo, el cual su equipo estuvo buscando por diferentes medios: "hoy debíamos tener mucha paciencia porque sabíamos que el rival iba a jugar en su campo a defenderse y buscar un contragolpe, hoy debemos tener mucha paciencia y eso puede provocar que la gente se impaciente, pero no podemos llegar de una al arco rival, hay que construir las jugadas, trabajar el partido, hacer que se abran los espacios, eso tratamos de hacer con mucha paciencia", declaró.

Robert alabó la plantilla con la que cuenta Santos, diciendo que son jugadores de calidad, quienes mantienen una fuerte competencia por los puestos titulares, por lo que confía en que no pesen las ausencias y en que puedan encontrar un buen rendimiento colectivo: "tenemos un plantel muy competitivo, no se si es el mejor de México, pero es el idóneo que tenemos para nosotros, debemos trabajar día a día en los entrenamientos y también en los partidos, sin duda que hay una gran competencia interna, es muy difícil para mí el tener que mandar a veces muchachos a jugar en la Sub 20 porque no quiero que nadie se quede sin jugar el fin de semana, a veces van a la 20 jugadores que pueden ser titulares en el primer equipo y eso nos hace crecer, son problemas que todos los técnicos quieren tener porque significa que cuenta con jugadores que andan bien", finalizó.

Robert Dante Siboldi no pudo celebrar una victoria en su primer partido como técnico del Santos. (R. Sotomayor)

