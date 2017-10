La dualidad del Paseo Morelos

TORREÓN, COAHUILA.-

COMERCIANTES DEL LUGAR Y ESPECIALISTAS COINCIDEN EN LA FALTA DE UN PROYECTO QUE BENEFICIE A TODOS

TORREÓN, COAHUILA







Durante el día, la avenida Morelos luce vacía, pocos se aventuran a caminar bajo los inclementes rayos del Sol, mientras que por la noche cobra vida con la música a todo volumen de los bares y una gran cantidad de jóvenes caminando de un local a otro.

Hay una dualidad en la obra del Paseo Morelos, donde los propietarios de los negocios han optado por desplazar a los giros tradicionales para ocupar sus locales con bares, como espacios más redituables, a través del aumento en las rentas.

Ante la falta de un proyecto verde, que incluyera más sombras y árboles, los comerciantes consideran que desde el inicio se buscó beneficiar a bares con el Paseo, lo que la Canaco y el Gobierno municipal rechazan.

Vanessa García, comerciante e integrante del Consejo Morelos, dijo que al arrancar la obra, estaba dirigida a cumplir criterios de empresas transnacionales, con marcas costosas que no reflejaban un comercio local. A esto se sumaba una propuesta arquitectónica que no cumplía con los parámetros del Centro. "La propuesta era muy ostentosa, hicimos las observaciones para que se visibilizara a quienes seguían aquí después de una época de violencia, de crisis, de merma, de empobrecimiento", explicó, "las críticas se hicieron a Miguel Riquelme, a Jorge Luis Morán, a Gerardo Berlanga".

Desde el principio, hubo dificultades en el tema peatonal, por lo que se pidió que se "ensayara" con horarios, en lo que coincidieron las autoridades. Poco a poco, se fue observando un "boom" en los antros y bares, se reactivó la vida nocturna, pero por las mañanas, la vialidad no resultó agradable para los peatones ni fue un espacio promotor de la vida en la calle.

"No se puede poner de la noche a la mañana una calle para que caminen cuando no se implementan campañas ni se dan opciones de vivir la calle de otra manera, la salida del Ayuntamiento fueron las licencias de alcoholes, los bares", indicó.

"No tenemos un paseo que haya sido proyectado para el comercio local, la autoridad sigue volteando y escuchando a otros lados, pero no a la gente del Paseo Morelos", expuso.

Por otra parte, indicó que hay una incongruencia en el discurso del Ayuntamiento, donde se habla del respeto al peatón, pero no se brindan las condiciones para su seguridad, pues se sigue dando prioridad a los vehículos.

"Los dos pueden convivir, tener su espacio, pero se necesita una gradualidad y buscar en el beneficio de la avenida, no sólo de unos cuantos bares", dijo, "la clave es la mediación, responder a los diferentes intereses y que puedan confluir".

IDENTIDAD

Carlos Castañón Cuadros, historiador y politólogo, explicó que la Morelos es de las avenidas más importantes en Torreón, en términos históricos y de identidad, pues, además de una vialidad emblemática, es un baluarte.

Se proyectó en 1923 como el primer bulevar de Torreón y, aunque había muy pocos vehículos, estaba planeado más como un paseo comercial, adornado con palmeras, con decoración francesa, figuras clásicas de desnudos, que en los años 50 se había convertido en el paseo favorito de los jóvenes.

"Había cafés, restaurantes, comercios, casas-habitación, era una mezcla de usos mixtos de suelo, en los 60 era un paseo peatonal con autos que daban la vuelta desde la Alameda Zaragoza hasta el teatro Nazas", comentó.

Nazario Ortiz Garza, alcalde entonces, logró reunir aportación de particulares para la construcción de esta avenida, por lo que no fue sólo una obra de gobierno, sino también de los laguneros, con un remate muy grato que es la Alameda, como un conjunto arquitectónico. Sin embargo, el acelerado crecimiento de Torreón llevó al abandono del primer cuadro, que comenzó a despoblarse y la pérdida de gente también ocasionó una pérdida de negocios y de presencia en las calles.

Para los años 80 y 90 el centro había perdido vida frente a los centros comerciales, malls y grandes cadenas de tiendas, así como los fraccionamientos cerrados, de modo que entra en una profunda decadencia y se observan cuadras completas de negocios abandonados, en detrimento del área histórica.

En 2012, surge Moreleando, de Vuelta al Centro, un movimiento que surgió como una provocación para que la gente regresara a caminar la avenida y reconociera en cada cuadra parte de la identidad de la ciudad, lo que cautivó a jóvenes y familias, al ofrecer actividades culturales. Por su parte, la Cámara de Comercio insiste en la necesidad de rescatar la vía con el proyecto del Paseo Morelos.

Empresarios comienzan a interesarse por este nuevo impulso al Centro y se abre una pequeña librería, cafés, restaurantes y bares. Castañón consideró que la avenida se ha gentrificado en forma muy desigual, pues entre la Alameda y Plaza Mayor hay una gran afluencia de gente, pero de noche, con negocios que han desplazado a otros más tradicionales para instalar bares.

CENTRO ABANDONADO

Carlos Rangel Orona era presidente de la Canaco cuando se autorizó el proyecto del Paseo Morelos, tras más de 20 años de insistencia por parte de los comerciantes. Consideró que actualmente es un éxito, pero que se requiere eficientizar el desarrollo de infraestructura para generar un mayor turismo.

Dijo que el comercio va cambiando de acuerdo a las necesidades del consumidor, por ejemplo, la venta de sombreros fue un mercado importante con Banrural y la afluencia de ejidatarios, pero indicó que esto ya no es igual, por lo que los comerciantes deben buscar la armonización con el Paseo.

"Creo que la autoridad cumplió con su compromiso de hermosear, de preparar el Paseo Morelos, con las condiciones necesarias para su desarrollo, todavía le debe algo a la sociedad, que es continuar con la promoción del Paseo Morelos, pero también a la Iniciativa Privada nos corresponde buscar como sí incrementar nuestras ventas", expresó.

Recordó que hubo momentos álgidos al discutir el proyecto del Paseo con comerciantes y autoridades, pero indicó que hay negocios que florecen más aprisa que otros y que el comercio en la región siempre ha sabido encontrar los caminos para avanzar. En este sentido, rechazó que se haya buscado beneficiar a los bares con este proyecto.

"El Paseo Morelos es un gran éxito, pero también hay que darle los tiempos a las nuevas modalidades del comercio, cambios de horarios, en la plática continua y propositiva con la autoridad", dijo, "se cambió el estilo de hacer comercio en esas áreas, pero todo por el bien común, que es el desarrollo económico".

Señaló que la plusvalía se ha incrementado en un 50 por ciento en cada uno de los locales.

SIN PLAN INTEGRAL

Para Aldo Villarreal Murra, presidente del Colegio de Arquitectos de La Laguna, el principal problema es que no hubo un plan integral de la zona y se confió en que una sola obra generaría los beneficios para el Centro, cuando hay temas, como la vivienda, que debieron ser el eje rector.

"Todas las acciones tienen que ir enfocadas a tener un equilibrio, un balance de las autoridades que se deben dar en una zona, vemos una descompensación donde la vida nocturna, sí, es muy intensa, pero durante el día hay un abandono en el resto de las actividades, como la vivienda, la vida diaria, el comercio, los servicios, que hagan atractivo el rehabitar este sector", expresó.

Consideró que se perdió la visión de la vitabilidad de la zona y que pensar en intervenir solamente la avenida fue un error, al no pensar en las dinámicas de las distintas variables que aquí colindan.

"No hubo un balance adecuado, el proyecto en sí es muy deficiente, es un proyecto que no tuvo proyecto, fue una serie de decisiones tomados en el camino y que perdieron de vista lo más básico y fundamental, que es el confort de los ciudadanos y el respeto al espacio público", explicó, "no hubo un buen diseño paisajista que responda a la imagen urbana y al confort para que fuera un paseo de vida diaria, para que los ciudadanos pudieran ir las 24 horas, no solamente de noche".

FALTA ORDEN

De acuerdo a Inspección y Verificación Municipal, hay 24 negocios con giro de restaurante-bar en la avenida Morelos y sólo 4 de bares, sin embargo, la mayoría no opera durante el día y su actividad se concentra a los fines de semana.

Pequeños negocios más tradicionales han tenido que abandonar los locales debido al aumento de las rentas, por parte de los propietarios, que finalmente optan por ceder el espacio a otro restaurante-bar que funciona de jueves a domingo, a partir de las 19:00horas.

"Ha sido una cuestión muy leonina, salvaje, te puedes poner en la Morelos si tienes dinero, y si tienes dinero para abrir un bar, pero sólo abren el fin de semana, el resto de los días está muerto, esto significa que no hubo una estrategia del gobierno, junto con los empresarios, para tener una recuperación de la Morelos ordenada, con oferta permanente: gastronómica, comercial, de vivienda, porque también a la gente que vive aquí tiene que soportar el ruido de los bares", explicó Castañón.

Pero advierte que esta falta de diversificación cultural en la avenida, en base a la historia de Torreón, pudiera ocasionar que los jóvenes pronto se aburran de esta oferta en la Morelos.

¿Y LA ESTRATEGIA VERDE?

Comerciantes señalan que no hubo una estrategia verde en el Paseo, por lo que la falta de circulación vial ocasionó que en el día la avenida luzca abandonada, hasta las horas de la noche, cuando baja la temperatura.

Elías Agüero, propietario de un negocio y promotor de Moreleando, dijo que la insistencia de este grupo fue que la peatonalización fuera gradual, pero la autoridad no aceptó esta propuesta y se determinó que un sentido fuera peatonal y el otro vial.

"Si consideramos el presupuesto invertido en la obra y los resultados obtenidos, podemos hablar de una obra deficiente, porque en Moreleando se lograba convocar a miles de familias y los recursos eran mínimos", explicó.

La propuesta de los comerciantes ha sido reanudar la circulación vial en ambos sentidos de la avenida, pero la autoridad municipal lo rechazó, pese a que originalmente se había planteado que, de no funcionar el proyecto, se podía experimentar y hacer modificaciones.

"Ya tuvimos tiempo para experimentar y no ha funcionado, finalmente los que sabemos más de cómo está la situación en la avenida somos los que estamos ahí", expresó, "en temas como la peatonalización, hay áreas dedicadas al tema en el Municipio y que no han hecho ninguna propuesta ni nada".

El planteamiento ya se hizo también a la autoridad electa.

Agüero refirió que se insistió en diversas ocasiones en la colocación de árboles y contar con sombras, pero nada de esto se tomó en cuenta.

VEN REACTIVACIÓN

Gerardo Berlanga Gotés, director de Obras Públicas Municipales, se deslindó de la propuesta de la obra y señaló que el gobierno fue el ejecutor, mientras que la Canaco fue quien impulsó este proyecto.

Señaló que la colocación de sombras corresponde a cada negocio, con requisitos en cuanto a distancia y colores, para que exista una homologación y que la avenida tenga una imagen agradable, de acuerdo al Reglamento del Centro Histórico.

"No se trata de que el gobierno le haga todo a los dueños, simplemente recorre toda la obra y a ver cuántos particulares han pintado su fachada, el 80 por ciento la tienen igual, el gobierno no lo puede hacer todo, no se puede meter a cada negocios hasta a arreglarles sus baños personales", expresó.

Dijo que hubo una inversión en la Morelos, en el drenaje y el agua pluvial, para tener mayor capacidad en la avenida para albergar a hoteles y otros negocios, pero consideró triste que los empresarios de la vía ni siquiera han buscado pintar su local.

"Yo no soy experto en ese tema, yo soy el que hago la obra, mi comentario personal es que se tiene que dar tiempo, los sectores están despertando, hay licencias en espera para restaurantes, bares, oficinas, todos esos son factores inobjetables de que la Morelos tiene éxito", expuso.

"Si ves que empieza a ver muchas licencias de funcionamiento nuevas y muchas que están en trámite, es obvio que hay actividad, que a lo mejor el giro cambia un poco, así es la vida, se van redactando las nuevas condiciones", dijo.

Consideró que por primera vez se logró la reactivación del Centro en esta administración, pero insistió en que falta trabajo de los empresarios. Admitió que en algunos casos se han aumentado las rentas para desalojar a los inquilinos, pues ya existe otro comprador que buscará otro uso para el inmueble, sin embargo, dijo que esto significa éxito.

"Que no es el éxito tal vez para un sector, que se dedicaba a un giro, pero lo importante es ver el bien general, ahorita vemos muchísimos jóvenes caminando en las noches", dijo, "el que no quiera ver la realidad, allá él".

SUBE PLUSVALíA

Las obras en la Morelos sin duda incrementaron la plusvalía de la avenida, pero no aumentó el Impuesto Predial para los negocios, aunque los propietarios hoy sí han optado por subir drásticamente las rentas.

Eduardo Holguín, director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan), consideró que este proceso es normal, de gentrificación, que va en automático con una obra pública, y sucederá mientras se siga recuperando la zona.

"Antes se estaba perdiendo valor inmobiliario, estábamos en densidad cero, ya no habitaba nadie el Centro Histórico y nadie lo visitaba, había muchos locales vacíos", comentó, "se está formando un clúster restaurantero, de bares, pero esto no debe ser un problema, las personas de negocios deben decidir qué ocupar, dar libertad al proceso natural".

Señaló que el papel de la autoridad actualmente es la de reglamentar, ofrecer normas claras para el empresario. Consideró que el desarrollo poligonal que se hizo en la Morelos debe extenderse también a otras zonas de la ciudad, donde también se ha perdido valor inmobiliario.

Omar Gutiérrez de Anda, consejero en la Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón, dijo que la inversión en la avenida fue muy positiva, pero indicó que desde el planteamiento de la obra hubo poca apertura de la autoridad, lo que se ve reflejado hoy en el Paseo.

"El inicio era bueno para todos, pero se ha desvirtuado, esperemos que la nueva autoridad municipal pueda comprender esto y que se pueda mejorar en la próxima administración", comentó.

Beneficio. Comerciantes consideran que desde el inicio se buscó beneficiar a bares con el Paseo Morelos.

