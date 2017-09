Siboldi le apuesta a la posesión de la pelota

Aarón Arguijo Gamiochipi

TORREóN, COAH. - Santos Laguna no pudo disputar su partido completo ante los Rayados en Monterrey, por lo que rápidamente regresaron a los entrenamientos en Territorio Santos Modelo para preparar el compromiso del próximo domingo en casa ante la Franja del Puebla.

El equipo albiverde regresó de inmediato a esta ciudad luego de que fuera suspendido el duelo contra los Rayados por la fuerte lluvia y tormenta eléctrica que se dejó sentir en Monterrey, por lo que Robert Dante Siboldi ordenó un entrenamiento vespertino para comenzar a planear el encuentro frente al cuadro poblano.

Al filo de las 17:00 horas comenzó ayer la práctica albiverde en las canchas alternas de TSM, donde los jugadores realizaron por igual labores futbolísticas y ejercicios de acondicionamiento físico, ya que no hubo mayor exigencia atlética en los 13 minutos disputados contra los Rayados.

Esta mañana los Guerreros tendrán otro entrenamiento, en horario matutino, para comenzar a delinear los aspectos tácticos a utilizar en contra del Puebla, que acaba de dar de baja a Rafael "Chiquis" García como director técnico.

Para Robert Dante Siboldi no pudo llegar el debut oficial al frente de los Guerreros, luego de que se suspendió el partido ante Rayados, por lo que será ante Puebla su primera aparición formal como director técnico albiverde. Siboldi llegó a la institución santista en 2014 y ya es uno de los pilares en la construcción y desarrollo del área de fuerzas básicas, abriendo el camino para la cosecha de diferentes logros en este rubro, como 2 títulos en la categoría Sub 20, uno más en la Sub 17, 11 canteranos debutados en primera división y 2 canteranos enviados a Europa.

Ahora, asumiendo el reto de dirigir al primer equipo, Siboldi comparte su filosofía de juego.

"Mi sello es tratar de jugar al futbol, tener siempre la pelota, no dejar la iniciativa al rival y presionar en todos los sectores del campo, tener el balón para defender el menor tiempo posible, eso significa que tengo mucho tiempo la posesión, que genero opciones y espacios, transiciones rápidas para recuperación, es la base de lo que pretendo con el equipo, que juegue futbol, que se defienda bien y que ataque bien. Además de esto la entrega, la garra, jugar con el corazón, que cada jugador entienda que está defendiendo no solamente un equipo de futbol, sino que está defendiendo a la Comarca Lagunera y a todos aquellos que se identifican con Santos en diferentes lugares del mundo", advirtió.

El uruguayo considera que su sistema no es una innovación para los futbolistas albiverdes, pues Santos trabaja con esa idea de juego, desde prácticamente el nacimiento de los jugadores: "futbolísticamente es siempre tener posesión de pelota, tratar de salir jugando, tener nosotros la iniciativa y no dársela al rival, presionar siempre, recuperar lo más rápido posible la pelota. De la misma forma, todo lo que representa el ADN de este equipo incluye los objetivos y los valores que se deben tener en la institución, la humildad y la entrega son fundamentales, el sentido de pertenencia que debe tener cada jugador que defiende esta camiseta", señaló.

Debutar jugadores en el primer equipo y enviar algunos otros a clubes internacionales, ha representado un gran orgullo para Siboldi al estar al frente de las fuerzas básicas albiverdes.

"Una satisfacción muy grande porque es el objetivo, ir generando los espacios y creándolos para que ellos puedan seguir su carrera, sin lugar a dudas tienen que estar muy bien preparados de acuerdo a la exigencia que tiene el llegar a primera división, cada día se hace más competitivo y por eso tienen que estar muy bien preparados todos los muchachos, para cuando se dé esa oportunidad, tomarla de la mejor manera", sentenció.

Los Guerreros del Santos Laguna retomaron sus entrenamientos en el Territorio Santos Modelo, luego de que su partido de la jornada 11 no pudiera terminar por las inclemencias del tiempo en Monterrey. (Cortesía)

