Familia de Hiromi agradece apoyo

La hermana de la actriz, Kaori, agradeció a nombre de sus seres queridos, el apoyo brindado de sus amistades, compañeros del medio artístico y público en general por el apoyo brindado.

"Estamos muy tristes por lo sucedido, pero seguros de que Hiromi está feliz junto a Julieta. A nombre de ella y de la familia les agradecemos a toda La Laguna por su amor y a El Siglo de Torreón por su apoyo siempre. Gracias", dijo Kaori.

La joven, quien actualmente trabaja en labores de producción de diversas obras nacionales, dijo que seguramente harán una misa en Torreón en honor a Hiromi aunque no saben todavía cuándo sería.

La muerte de Hiromi, ocurrida el miércoles a las 11:40 horas, fue consecuencia de una hemorragia interna debido a que Julieta falleció en su vientre un día anterior, informó Lourdes Elsa Salas, madre de la actriz y cantante.

"Ella ingresó al hospital por un dolor en el estómago. Nos dijeron que todo se complicó porque Julieta murió a la medianoche. (Los médicos) hablan de una hemorragia interna que no pudieron controlar", explicó a la prensa nacional la noche del mismo miércoles.

A la artista la operaron la noche del martes en un hospital de la Ciudad de México con el fin de controlar la hemorragia. A las 11:00 horas del miércoles fue intervenida una vez más y aunque los médicos detuvieron el sangrado, le sobrevinieron cuatro infartos.

"Ella volvía y volvía del paro. Al suceder el cuarto nos hablaron para decirnos que había fallecido. Estábamos en eso cuando le hablaron al doctor para decirle que había vuelto a tener signos vitales y dos minutos después nos dijeron que ya no", detalló la madre de Hiromi.

Por decisión de su marido Fernando Santana, Hiromi y su bebé Julieta fueron cremadas ayer, sus restos permanecerán en la Ciudad de México aunque se desconoce su última morada.

Se tiene planeada una misa en honor a la memoria de Hiromi y su bebé aquí en Torreón, pero aún se desconocen los detalles del lugar y la fecha.

Carlos Rivera se despide de la lagunera

Fue a través de una emotiva carta, acompañada de una instantánea por medio de Instagram, que Carlos Rivera se despidió de Hiromi.

El exacadémico, quien fue compañero y pareja sentimental de Hiromi, recordó los momentos que vivieron juntos desde que se preparaban para su primer concierto. Carlos Rivera, describe en la emotiva carta a Hiromi como "una muñequita", al recordar cuando le cortaron su cabello largo hasta los hombros , así como la estrofa de su canción Tu fuiste para mí.

El cantante añadió: "Tu disciplina y pasión siempre fueron tu sello y vi con orgullo cómo te convertiste merecidamente en una estrella".

"Poca gente sabe que tú fuiste la culpable de que me enamorara del Teatro Musical; tú me mostraste lo maravilloso que era y me llevaste a ver mi primera obra, lo demás es historia", reveló.

"Dicen que el primer gran amor nunca se olvida, por ello yo jamás podría olvidarte", agregó Rivera."Te vamos a extrañar mucho; tus amigos, tus compañeros académicos, tus colegas teatrales, el público y los escenarios", es como se despide Carlos Rivera de Hiromi.

Luto. Kaori Hayakawa, hermana de Hiromi, agradeció las muestras de cariño tras la terrible muerte de la actriz y cantante.

