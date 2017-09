Piden investigar accidente en rastro municipal de Torreón

TORREÓN, COAH.-

Gabriela Casale, sindica de vigilancia, consideró que es necesaria una investigación por parte de la Contraloría del Ayuntamiento de Torreón respecto al accidente en que murió una persona en las instalaciones del Rastro municipal, pues indicó que ha recibido comentarios de que no había supervisión ni médicos en ese momento.

"El Municipio también requiere hacer un informe porque hay muchos cuestionamientos sin resolverse, se tiene que analizar muy bien qué fue lo que pasó, que se deslinden las responsabilidades, porque el joven no era empleado del Municipio pero las instalaciones sí", comentó la síndica del PAN.

Señaló que el joven fallecido era empleado de una empresa externa que le trabaja al Rastro de Torreón y que la compañía ha respondido por el accidente, sin embargo, indicó que hay irregularidades en el horario en que se reporta el problema, pues ya no había nadie trabajando.

"Hablé con el contralor para que hiciera una investigación y no sabía nada, tampoco el secretario del Ayuntamiento, ya son dos accidentes mortales que se presentan en esta administración, con el caso del bombero, me dicen empleados que en ese momento no había nadie responsable, no había médicos ni supervisores, esto evidencia otros problemas", comentó.





El joven fallecido era empleado de una empresa externa que le trabaja al Rastro de Torreón. (ARCHIVO)

