No creo que estemos tan alejados de Monterrey: Orozco

Luego de un entrenamiento matutino en el TSM, Santos Laguna viajó ayer a Monterrey, donde hoy visitará a los líderes Rayados en partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2017.

Luego de la práctica matutina, el plantel completo partió con destino a la capital neoleonesa, donde realizaron la tradicional actividad social y tras compartir la cena se dispusieron a descansar, con miras al partido de esta noche que tendrá a Óscar Macías Romo como árbitro central.

Jonathan Orozco se refirió al partido de esta noche como una buena oportunidad para que los albiverdes puedan tomar nuevos bríos en el complicado torneo que están viviendo.

"El equipo de Rayados es un buen sinodal, además de que es un partido importante para la afición, por lo que un triunfo, sacar un buen resultado significaría un envión anímico para nuestro equipo, que necesita despejarse de lo que ha pasado, sacar la presión que traemos por los resultados y qué mejor que ganarle a un rival de la región, como Rayados", advirtió el guardameta.

Orozco surgió de las Fuerzas Básicas del Monterrey, equipo con el que ha vivido los mayores logros de su carrera, pero aunque le sigue guardando respeto al conjunto de la ciudad donde nació, aseguró que hoy su único objetivo es ganar con Santos.

"Tengo sentimientos encontrados, me tocó de todo en Rayados, viví grandes momentos ahí, es un partido muy especial para mí, pero ahorita lo más importante es que Santos sume de a 3, que salga de la mala racha y ganar algunos juegos consecutivos para meternos en la pelea por la liguilla y alejarnos del descenso", dijo.

Para el guardameta albiverde, los Guerreros no van en papel de víctimas a tierras regias, a pesar de la gran diferencia en cuanto a puntos conseguidos y en la posición que ocupan ambos equipos en la tabla general.

"No veo a un Santos que esté débil, veo a un equipo con buenos jugadores, de mucha calidad, jóvenes que vienen empujando muy fuerte, no creo que estemos tan alejados de lo que podría ser Monterrey, simplemente los resultados no han sido favorables hacia nosotros, como en el partido pasado contra Cruz Azul en que estábamos ganando uno a cero y las circunstancias hicieron que lo perdiéramos, no las circunstancias o el rival que fuera superior a nosotros, porque a mi entender, no lo fueron, creo que si hoy el equipo trabaja como Robert (Siboldi) quiere, podemos sacar un buen resultado", afirmó.

El arquero santista espera poder brindar una buena actuación con un estratega con el que está bastante familiarizado.

"Nos hemos entendido bien con Robert, la mayoría lo conoce porque tiene tiempo aquí en la institución, yo lo conozco desde que era entrenador de porteros conmigo en Monterrey, entonces sé de su idea, de las características que él tiene y ha trabajado bien con nosotros, sobre todo en lo mental porque el equipo debe recuperarse y confiar en nosotros mismos".





