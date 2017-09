'Chepo' de la Torre se va triste de Santos

TORREÓN, COAH.-

A manera de agradecimiento con los aficionados y con el Club Santos Laguna, esta tarde José Manuel de la Torre ofreció una breve conferencia de prensa en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, donde repasó su trayectoria con el equipo albiverde.

“Tengo mucho agradecimiento a la gente que siempre estuvo viniendo a los partidos y que exigía, el agradecimiento a la institución, a la directiva que siempre apoyó en todos los aspectos y al grupo de jugadores que, por supuesto, les tengo un gran agradecimiento por estar presentes en este proyecto que tuvimos con Santos”, comenzó José Manuel.

El estratega dos veces campeón en el fútbol mexicano aceptó que se va de Santos con una deuda, pero agrega que está satisfecho porque junto a su cuerpo técnico, nunca escatimaron en el esfuerzo: “nos vamos con la tristeza de no haber sacado los resultados que se quizá se pudieron dar pero que no nos acompañaron y que no pudimos entregar a la afición y a la misma directiva que tanto anhelamos. Sí nos vamos con la cara alta porque dejamos todo lo que estaba de nuestra parte para cumplir con esos objetivos que nos habíamos planteado", afirmó.

La relación con sus jugadores no estaba dañada, aseguró “Chepo”, quien agregó que le mostraron unión y respaldo, incluso cuando ya se había dado su despido: “de ninguna manera era una mala relación, todos los mensajes que he recibido de los jugadores han sido muy gratos, me dejan con un gran orgullo, pero esto es de resultados y esos no nos apoyaron"...

..."Me voy triste porque no pude dar los resultados, pero contento porque veo la respuesta de la gente en las calles, el apoyo que nos han brindado, viví muy a gusto, muy tranquilo en Torreón, estoy muy agradecido con todos”, finalizó.





